"Они просто пришли": в УПЦ МП открестились от подпольной школы, действующей при их монастыре в Киеве

Руководству Украинской православной церкви московского патриархата неизвестно, о какой школе идет речь в расследовании журналистов "Слідство.інфо" относительно подпольной школы на территории монастыря УПЦ МП в Киеве.

Школа, которую журналисты показали в своем сюжете, официально не зарегистрирована, заявил в комментарии "Суспільному" глава Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент.

"Нельзя понять, о чем конкретно идет речь. Есть ли конкретные фамилии, конкретные места. Потому что там было все скрыто, показывалось со скрытой камеры, где-то в непонятных помещениях. Где те помещения находились и с кем непосредственно разговаривали, тоже непонятно", — сказал Климент.

Он подчеркнул, что ему не известно, о каком заведении при монастыре идет речь в расследовании, ведь школа, которую показали журналисты, не создана решением священного синода УПЦ и официально не зарегистрирована.

"Показали, как дети заходили. Может, они просто пришли. Ежедневно тысячи людей посещают монастырь", — отметил Климент.

Митрополит также отметил, что при монастыре "Голосеевская пустынь" действует только Киевская духовная академия.

Напомним, 6 января журнаилсты "Слідство. інфо" обнародовали расследование о школе при монастыре УПЦ МП, в которой детей обучают по советской программе и на русском языке.

7 января СБУ и городская прокуратура Киева начали уголовное производство по фактам изложенным в журналистском расследовании.