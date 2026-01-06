Подпольное образование при УПЦ МП: в Киеве дети учатся по советской программе, — СМИ (видео)

В Киеве при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь" функционирует подпольная школа, где детей обучают по советским учебникам, а также показывают российские фильмы. Официально заведение позиционирует себя как "семейный клуб", но фактически работает как полноценная школа с пятидневной учебной неделей и группой продленного дня.

Как говорится в расследовании "Слідства.Інфо", школа действует для детей прихожан одного из киевских храмов Московского патриархата. Журналистка издания решила проверить это заведение. Она действовала под прикрытием, изображая из себя мать, которая хочет устроить ребенка родственницы в этот образовательный центр. Общение с директором, учителями и родителями позволило выяснить, что сейчас в школе учится более 60 учеников с первого по девятый класс, а работают в заведении 16 педагогов.

Сюжет "Слідства.Інфо" о подпольной школе при монастыре УПЦ МП "Голосеевская пустынь"

Директором подпольной школы является Анна Болгова, и, как выяснили журналисты, она основала православное заведение "Перспектива" в феврале 2025 года для детей христианских семей. По словам руководительницы, в школе придерживаются советской системы образования, к примеру начальная школа сокращена с четырех до трех лет.

"Знаете, у нас вообще три года начальная школа. У нас первый класс — это уровень современной школы второго", — рассказывает журналистам руководительница так называемой школы.

Более того, в школьном расписании первоклассников есть предмет "славянский язык", на котором дети на самом деле изучают русский. В частности, учительница этой дисциплины Лариса Абросимова утверждает, что обучение происходит на украинском, однако родители оценивают соотношение языков как "пятьдесят на пятьдесят". Кроме того, мать одной из учениц отмечает, что изучение русского "помогает ребенку грамотно писать на родном языке".

Как говорится в сюжете, во время визита журналистов в школу удалось увидеть советские учебники, в частности по арифметике 1966 года. По словам учительницы, это помогает ученикам хорошо усвоить математику. Также во время расследования медийщики обнаружили учебной программе предметы "Фильм" и "Музыка", на которых детям показывают российские фильмы и поют советские песни. В частности, школьники старших классов исполняют песню "Под небом голубым есть город золотой" российской группы "Аквариум". Зато относительно фильмов, то ученики, по словам Болговой, просматривают "5 секретов настоящего мужчины" от проекта "Общее дело" из РФ.

Что стоит заметить, директор заведения и другие педагоги, что их "образовательное учреждение" формально является "семейным клубом" и им это очень нравится.

"Мы существуем в формате семейного клуба. Нам это очень нравится, потому что, во-первых, у нас и программа другая. Так нас никто не может зацепить. Ну родители собрались, дети оформлены в дистанционной школе. Мы собрались и дополнительно здесь учимся. Это наше личное дело", — говорит Болгова.

Для формальной регистрации учеников документы детей хранятся в лицензированных украинских школах, в частности в Хотяновском лицее "Ранчо Скул" под Киевом и в Учебно-воспитательном комплексе Константиновского городского совета Донецкой области. Тамошние директора подтверждают, что дети только числятся в официальных школах, а фактическое обучение происходит при монастыре.

По словам Болговой, помещение для школы предоставили в монастыре архиепископ Исаакий Ворзельский (Федор Андроник), который реконструировал здание специально для учебного заведения.

Зато эксперты и общественные активисты выражают обеспокоенность такой деятельностью. Так, соучредитель ОО "Смарт образование" Иванна Коберник рассказала журналистам, что ей жаль детей, однако в этом возрасте решение за них принимают родители. Однако у женщины возникло больше вопросов к СБУ.

Государственная служба качества образования Украины на своей странице в Facebook 6 января отметила, что ознакомилась с журналистским расследованием "Слідство.Інфо" о возможном функционировании нелегального образовательного центра в Киеве и вероятных нарушениях законодательства в сфере образования, и по поручению Министра образования и науки Украины осуществит проверку изложенных фактов, принимая все предусмотренные законодательством меры для привлечения виновных к ответственности.

