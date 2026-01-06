Підпільна освіта при УПЦ МП: у Києві діти навчаються за радянською програмою, — ЗМІ (відео)

У Києві при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь" функціонує підпільна школа, де дітей навчають за радянськими підручниками, а також показують російські фільми. Офіційно заклад позиціонує себе як "сімейний клуб", але фактично працює як повноцінна школа з п’ятиденним навчальним тижнем і групою продовженого дня.

Як йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", школа діє для дітей парафіян одного з київських храмів Московського патріархату. Журналістка видання вирішила перевірити цей заклад. Вона діяла під прикриттям, вдаючи з себе матір, яка хоче влаштувати дитину родички до цього освітнього центру. Спілкування з директоркою, вчителями та батьками дозволило з’ясувати, що нині у школі навчається понад 60 учнів з першого по дев’ятий клас, а працюють у закладі 16 педагогів.

Сюжет "Слідства.Інфо" про підпільну школу при монастирі УПЦ МП "Голосіївська пустинь"

Директоркою підпільної школи є Анна Болгова, і, як з'ясували журналісти, вона заснувала православний заклад "Перспектива" у лютому 2025 року для дітей християнських родин. За словами керівниці, у школі дотримуються радянської системи освіти, до прикладу початкова школа скорочена з чотирьох до трьох років.

"Знаєте, у нас взагалі три роки початкова школа. У нас перший клас — це рівень сучасної школи другого", — розповідає журналістам очільниця так званої школи.

Ба більше, у шкільному розкладі першокласників є предмет "слов’янська мова", на якому діти насправді вивчають російську. Зокрема, вчителька цієї дисципліни Лариса Абросімова стверджує, що навчання відбувається українською, проте батьки оцінюють співвідношення мов як "п’ятдесят на п’ятдесят". Крім того, мати однієї з учениць відзначає, що вивчення російської "допомагає дитині грамотно писати рідною мовою".

Як йдеться у сюжеті, під час візиту журналістів до школи вдалося побачити радянські підручники, зокрема з арифметики 1966 року. За словами вчительки, це допомагає учням добре засвоїти математику. Також під час розслідування медійники виявили навчальній програмі предмети "Фільм" та "Музика", на яких дітям показують російські фільми та співають радянські пісні. Зокрема, школярі старших класів виконують пісню "Під небом блакитним є місто золоте" російського гурту "Акваріум". Натомість щодо фільмів, то учні, за словами Болгової, переглядають "5 секретів справжнього чоловіка" від проєкту "Спільна справа" з РФ.

Що варто зауважити, директорка закладу та інші освітяни, що їхній "освітній заклад" формально є "сімейним клубом" і їм це дуже подобається.

"Ми існуємо у форматі сімейного клубу. Нам це дуже подобається, тому що, по-перше, у нас і програма інша. Так нас ніхто не може зачепити. Ну батьки зібралися, діти оформлені в дистанційній школі. Ми зібралися і додатково тут навчаємося. Це наша особиста справа", — каже Болгова.

Для формальної реєстрації учнів документи дітей зберігаються у ліцензованих українських школах, зокрема у Хотянівському ліцеї "Ранчо Скул" під Києвом та у Навчально-виховному комплексі Костянтинівської міської ради Донецької області. Тамтешні директорки підтверджують, що діти лише числяться в офіційних школах, а фактичне навчання відбувається при монастирі.

За словами Болгової, приміщення для школи надали в монастирі архієпископ Ісаакій Ворзельський (Федір Андроник), який реконструював будівлю спеціально для навчального закладу.

Натомість експерти та громадські активісти висловлюють занепокоєння такою діяльністю. Так, співзасновниця ГО "Смарт освіта" Іванна Коберник розповіла журналістам, що їй шкода дітей, однак у цьому віці рішення за них приймають батьки. Однак у жінки виникло більше запитань до СБУ.

У Державній службі якості освіти України відреагували на сюжет журналістів

Державна служба якості освіти України на своїй сторінці у Facebook 6 січня зауважила, що ознайомилася з журналістським розслідуванням "Слідство.Інфо" про можливе функціонування нелегального освітнього осередку в Києві та ймовірні порушення законодавства у сфері освіти, і за дорученням Міністра освіти і науки України здійснить перевірку викладених фактів, вживаючи всіх передбачених законодавством заходів для притягнення винних до відповідальності.

Публікація Державної служби якості освіти України на сторінці у Facebook Фото: Скриншот

