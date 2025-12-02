Вчителька обізвала дитину "скотиною" на уроці: чим закінчився мовний скандал у Чернівцях

Учень сказав вчительці географії під час уроку, що її російську мову не розуміють, на що вона відповіла образою та завуальованою погрозою. У Чернівецькому ліцеї №5 заявили, що вже звільнили порушницю законодавства.

Директорка ліцею "Оріяна" Галина Абрам'юк розповіла, що минулого тижня вчительку відсторонили від обов'язків класної керівниці. Вже 1 грудня відбулося звільнення, при якому дотримувалися усіх чинних норм законодавства України. Про це відомо з коментаря "Укрінформу".

"Сьогодні комісія зі службового розслідування завершила роботу, і складено відповідний акт. Вчителька написала заяву, і мною видано наказ про її звільнення", — проінформувала директорка.

Мовний скандал у Чернівцях: що відомо

21 листопада в Telegram-каналі "Хороші Чернівці" опублікували відео з уроку, на якому чутно, що вчителька розмовляє російською мовою з учнями.

"Державною, будь ласка. Ми не розуміємо, можна державною?", — викрикує один з них.

Відео дня

У відповідь вчителька називає хлопця "скотиною", що провокує хвилю сміху, і починає пояснювати про "дистанцію" між вчителем і школярами, яку учень нібито порушив. Мало того, після цього вже українською на увесь клас вона заявляє, що він тепер має бути найвідповідальнішим і найкраще готуватися до уроків.

"Чернівецький ліцей номер 5 "Оріяна". Вчитель географії. 4-рік повномасштабного вторгнення, а людина досі не навчилася говорити державною мовою. Називає учня "скотиною", коли він просто просить перейти на українську", — зауважили автори контенту.

На скандал відреагувала керівниця управління освіти Чернівецької міської ради Ірина Ткачук. Вона наголосила, що йдеться про "один з найпатріотичніших ліцеїв міста" і дванадцятий рік війни.

"Я не знаю, як відреагували на це батьки, але переконана, що такі "педагоги" не можуть працювати в українській школі. Сьогодні День гідності та свободи. Якщо у цієї "вчительки" залишилась хоча б крихта гідності та совісті, вона має піти із закладу, за власним бажанням, не чекаючи звільнення адміністрацією. Вже сьогодні", — зазначала Ткачук 21 листопада.

Начальниця управління Державної служби якості освіти в Чернівецькій області Оксана Палійчук Оксана Палійчук у коментарі "Суспільному" пояснила, що вчителька порушила одразу кілька законів, зокрема "Про освіту", "Про функціонування державної мови".

