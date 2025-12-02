Учительница обозвала ребенка "скотиной" на уроке: чем закончился языковой скандал в Черновцах

Ученик сказал учительнице географии во время урока, что ее русский язык не понимают, на что она ответила оскорблением и завуалированной угрозой. В Черновицком лицее №5 заявили, что уже уволили нарушительницу законодательства.

Директор лицея "Орияна" Галина Абрамюк рассказала, что на прошлой неделе учительницу отстранили от обязанностей классного руководителя. Уже 1 декабря состоялось увольнение, при котором придерживались всех действующих норм законодательства Украины. Об этом известно из комментария "Укринформа".

"Сегодня комиссия по служебному расследованию завершила работу, и составлен соответствующий акт. Учитель написала заявление, и мной издан приказ о ее увольнении", — проинформировала директор.

Языковой скандал в Черновцах: что известно

21 ноября в Telegram-канале "Хорошие Черновцы" опубликовали видео с урока, на котором слышно, что учительница разговаривает на русском языке с учениками.

"На государственном, пожалуйста. Мы не понимаем, можно на государственном?", — выкрикивает один из них.

В ответ учительница называет парня "скотиной", что провоцирует волну смеха, и начинает объяснять о "дистанции" между учителем и школьниками, которую ученик якобы нарушил. Мало того, после этого уже на украинском языке на весь класс она заявляет, что он теперь должен быть самым ответственным и лучше всего готовиться к урокам.

"Черновицкий лицей номер 5 "Орияна". Учитель географии. 4-год полномасштабного вторжения, а человек до сих пор не научился говорить на государственном языке. Называет ученика "скотиной", когда он просто просит перейти на украинский", — отметили авторы контента.

На скандал отреагировала руководитель управления образования Черновицкого городского совета Ирина Ткачук. Она подчеркнула, что речь идет об "одном из самых патриотических лицеев города" и двенадцатом годе войны.

"Я не знаю, как отреагировали на это родители, но убеждена, что такие "педагоги" не могут работать в украинской школе. Сегодня День достоинства и свободы. Если у этой "учительницы" осталась хотя бы крупица достоинства и совести, она должна уйти из заведения, по собственному желанию, не дожидаясь увольнения администрацией. Уже сегодня", — отмечала Ткачук 21 ноября.

Начальница управления Государственной службы качества образования в Черновицкой области Оксана Палийчук Оксана Палийчук в комментарии "Суспільному" объяснила, что учительница нарушила сразу несколько законов, в частности "Об образовании", "О функционировании государственного языка".

