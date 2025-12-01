Воспитатели издевались, а две девушки забеременели: что пережили украинские сироты в Турции, — СМИ

Украинские дети-сироты, которых в первые недели полномасштабной войны эвакуировали в Турцию под опекой частного фонда, фактически остались вне государственного контроля и защиты. Как показало расследование "Слідства.Інфо", такая бесконтрольность превратила символическую "спасательную операцию" в многолетнюю историю с системными нарушениями: от принуждения детей к участию в пиар-кампаниях и психологического насилия — до беременности несовершеннолетних, которые не получили никакой надлежащей помощи.

Как говорится в материале "Слідства.Інфо", в первые дни вторжения государство не имело никаких четких правил по срочному вывозу детей из интернатов. Официальные документы, которые определяли порядок эвакуации и сопровождения таких детей, появились только через месяц после начала полномасштабной войны. До того момента именно местные власти решали, как спасать тысячи воспитанников интернатной системы. На то время в Украине проживало около 67 тысяч детей-сирот и лишенных родительской опеки, а Днепропетровская область имела около 3500 таких детей — и именно она первой оказалась в ситуации, когда пришлось действовать в спешке и без алгоритмов.

Відео дня

В этих условиях представители области обратились к одному из самых богатых бизнесменов страны — Руслану Шостаку, чье состояние на 2021 год оценивалось в 140 миллионов долларов. Он согласился организовать эвакуацию, и так возник проект "Детство без войны". По словам самого Шостака, в первые недели были привлечены десятки автобусов, арендованные самолеты и железнодорожные вагоны, что позволило быстро отправить детей в Турцию. На дипломатическом уровне помогли Елена Зеленская и первая леди Турции Эмине Эрдоган, согласовав временное размещение детей в отелях Анталии.

На публичных фото фонд демонстрировал комфортное проживание детей у моря, уроки с ноутбуками, концерты и мероприятия. В социальных сетях проект выглядел как масштабная гуманитарная миссия. Однако, как выяснили журналисты в рамках того же расследования, за красивыми картинками была скрыта реальность, где условия проживания постепенно ухудшались, детей постоянно перевозили между отелями, а ресурсы сокращались. Часть детей прямо указывала, что персонал питался качественнее, а им неоднократно говорили, что "средства заканчиваются".

Во время проекта "Детство без войны" детей привлекали к кампаниям по сбору средств Фондом Фото: Слідство. Інфо

С целью получения новых донатов Фонд активно привлекал самих детей к съемкам, выступлениям и видеообращениям о помощи. Как говорится в официальном мониторинговом отчете, который украинские чиновники составили после поездки в Турцию в марте 2024 года, участие детей в этих материалах часто происходило не добровольно. Дети свидетельствовали, что за отказ могли лишить гаджетов, ограничить доступ к еде или наказанием становилась уборка помещений. Те, кто соглашался, могли получить лучшую одежду или дополнительные развлечения. Таким образом, как указано в отчете, дети фактически стали рычагом фандрейзинга — что прямо противоречит международным стандартам защиты детей.

Параллельно накапливались жалобы на поведение воспитателей. Больше всего обвинений касалось старшего воспитателя Александра Титова из криворожской гимназии, который, по словам детей, применял силу, кричал, унижал и создавал атмосферу страха. Сам Титов все отрицал, однако в материале расследования журналисты отмечают, что подобные жалобы были массовыми и повторяющимися. Мониторинговая группа тоже зафиксировала нарушения, но последствия были минимальными — Титова лишь перевели на другую должность, без серьезной ответственности.

Две несовершеннолетние девушки забеременели от работников отеля: детали

Наиболее резонансные факты касались двух несовершеннолетних украинок — 15-летней Насти и 17-летней Илоны, которые вернулись из Турции беременными. Обе забеременели от работников турецкого отеля. По словам детей, эти работники имели доступ к территории, где проживали воспитанники интернатов, и общались с ними фактически без контроля со стороны воспитателей. В некоторых случаях взрослые с украинской стороны даже помогали девушкам встречаться с мужчинами. Сам один из поваров — Салих — в интервью журналистам признал, что посещал территорию детского размещения, хотя это было запрещено.

В материале "Слідства.Інфо" отмечается, что Настя до седьмого месяца беременности не видела врача, хотя находилась под ответственностью фонда и воспитателей. Она рассказала, что старший воспитатель угрожал ей насильственным прерыванием беременности. После возвращения в Украину никакой поддержки ни от фонда, ни от интернатного учреждения девушка не получила. Она родила самостоятельно и сейчас рискует потерять родительские права — суд уже рассматривает этот вопрос, хотя сама Настя о процессе узнала только от журналистов.

Илона после родов пережила тяжелое психическое истощение и имела попытки суицида. Она воспитывает сына вместе с партнером и его семьей — также без поддержки государства или фонда, который эвакуировал ее за границу.

Несмотря на масштабность проблем, уголовное производство относительно ненадлежащего исполнения обязанностей воспитателями было закрыто из-за "недостатка доказательств". Ни один из работников интернатов не понес реальной ответственности. Турецкие органы власти, Красный полумесяц и чиновники Днепропетровской ОГА не предоставили ответов на обращения журналистов.

В то же время Руслан Шостак получил государственную награду — "Орден за заслуги III степени". Журналисты отмечают, что он и в дальнейшем настаивает: все нарушения ему неизвестны, а ответственность лежит на интернатных работниках. Но, как говорится в расследовании, именно его фонд создал условия, в которых дети оказались без надлежащего контроля, защиты, медицинского надзора и возможности самостоятельно заявить об опасности.

Через семь месяцев после визита мониторинговой группы проект "Детство без войны" закрыли. Детей вернули в Украину, часть передали в семейные формы воспитания, других — в профессиональные училища. Сам Шостак объяснил закрытие чрезмерным финансовым весом и отсутствием поддержки государства.

Напомним, что уполномоченная по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова открыто рассказала о похищении мальчика из Мариуполя и его принудительной ассимиляции в российскую семью.

Также Фокус писал, что Россия создала онлайн-каталог с фото украинских детей, которых незаконно вывозят с оккупированных территорий. Этот сайт фактически служит инструментом торговли детьми и описывает их как товар по разным характеристикам.