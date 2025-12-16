Зимняя сказка: немец собрал самую большую в мире коллекцию снежных шаров (фото, видео)

11 тысяч снежных шаров собрал Йозеф Кардинал из Нюрнберга (Германия), и теперь он официально стал рекордсменом как обладатель самой большой такой коллекции в мире.

Это – уже второй рекорд Кардинала, поскольку впервые он попал в Книгу рекордов Гиннеса в 2002 году, когда у него было 6100 шаров, сообщается на сайте КРГ. За 23 года его коллекция почти удвоилась.

С чего все началось

Собирать снежные шары Йозеф начал в 1984 году, когда ему подарили этот рождественский сувенир. С тех пор друзья часто преподносили их мужчине. Позже Кардинал начал и сам покупать особо приглянувшиеся шары.

Путешествуя по миру со своей женой, он искал новые и уникальные экземпляры. Йозеф не мог успокоится до тех пор, пока не находил действительно неповторимый шар, чтобы привезти его домой.

Самые уникальные экземпляры

Коллекция дважды рекордсмена варьируется от крошечных снежных шаров, похожих на булавку, которую можно прикрепить к одежде, до гигантских, например, фонарного столба, который выше его самого. Среди наиболее уникальных экземпляров, которыми он владеет, есть шар в форме телефона Coca-Cola, шар в форме тонущего "Титаника" и шар в форме вертолета, которым управляет сам Санта-Клаус.

У Кардинала также есть много снежных шаров, изображающих идеальные праздничные сцены, шары, посвященные таким фильмам, как "Звездные войны" и "Властелин колец", и даже снеговик в маске, посвященный карантину из-за коронавируса, с надписью "Corona 2020" на основании.

Многие из его шаров — редкие, лимитированные творения, которые начинающему коллекционеру сегодня было бы трудно достать.

Самый старый снежный шар в коллекции Йозефа — это шар с миниатюрной фигуркой Эйфелевой башни, изготовленный в 1889 году в Париже. У Йозефа также есть снежный шар с изображением его собственного дома и еще один, специально изготовленный в честь 10-тысячного пополнения его коллекции.

"Мне нравится романтика снежных шаров и то, как они прекрасны, когда их встряхиваешь и снег падает. Люди любят снежные шары, потому что они воплощают идеальный мир. Очевидно, нереалистичный, и именно поэтому нас к ним тянет", – объяснил свою страсть мужчина.

Несмотря на такое увлечение, сам Йозеф признается, что не любит холод. Он обожает солнце, но поскольку в Нюрнберге снега выпадает мало, он компенсирует его нехватку "снегом" своих шаров.

Музей снежных шаров

Коллекция Кардинала настолько объемная, что он расположил ее в подвале своего дома на полках и всех свободных местах. По его словам, у него осталось место для того, чтобы довести количество шаров до 12 тысяч.

Теперь к нему в подвал приходят целые экскурсии, чтобы полюбоваться его собранием.

Йозеф признается, что посетители всегда удивляются, когда впервые заходят в его дом. Даже зная, что у него есть коллекция, люди никогда не ожидают, что она будет такой большой, а выходя, поневоле начинают по-другому смотреть на эти новогодние сувениры.

Видеоэкскурсия по музею снежных шаров Йозефа Кардинала

