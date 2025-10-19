Имение с огромной библиотекой выставили на продажу: как выглядит рай для книгоманов (фото)

В американском городе Коламбус (штат Огайо) на продажу выставили уникальный дом. Одним из его уникальных особенностей является частная коллекция книг, которая насчитывает сотни экземпляров.

Этот дом уже назвали "домом мечты для книголюбов", который имеет массу особенностей для будущих владельцев, сообщает Newsweek.

Дом по адресу 43-45 W. Markison Ave. спроектировал и построил местный дизайнер и строитель Гай Маршалл. Несмотря на свой вид старинного особняка, Book House — это совершенно новое сооружение, созданное так, чтобы выглядеть исторически.

"Дом книг" — это новое здание, возведенное полностью с нуля, но спроектированное так, чтобы быть вневременным. Оно наполнено винтажными элементами, антикварными вещами и мастерством в духе старого мира, чтобы создать действительно исторический характер", — рассказывает проектировщик, добавив, что идея превратить дом в библиотеку возникла естественно.

С почти 465 квадратными метрами внутреннего пространства и потолками высотой 12 футов (более 3,5 м) Маршалл сначала видел перед собой пустые стены, пока не нашел вдохновение.

Библиотека дома мечты насчитывает более 7000 книг Фото: newsweek

"Я подумал: что можно сделать, чтобы дом был уникальным, но не слишком дорогим? Поэтому мы собственноручно сделали все шкафы, мебель-трансформеры и полки до потолка. Книги приобрели у реселлера по умеренной цене. Так мы заполнили стены — и это стало главной темой дома", — сказал он.

Книги интегрированы почти в каждый элемент дизайна. Сейчас дом используется как арендное жилье для краткосрочного проживания, в котором могут остановиться до 24 гостей. Несмотря на исторический вид, качество строительства — вполне современное. Вместо деревянного каркаса Маршалл использовал кирпичную кладку.

"Дом полностью построен из каменной кладки — кирпич изнутри и снаружи, как укрепление. Это настоящее "бомбоубежище". Мы покрасили каждый блок в разные оттенки и сделали швы умышленно неаккуратными. По форме и функции это полностью как кирпич, но прочнее и дешевле", — пояснил архитектор.

Сейчас "Дом книг" выставлен на продажу за 1,689 миллиона долларов США (примерно 72 миллиона гривен). Однако Маршалл признался, что решение продать далось нелегко.

Библиотека и зал для чтения Фото: newsweek Коридоры дома Фото: newsweek

"Я выставил дом на продажу только потому, что у меня есть другой большой проект, но не исключаю, что оставлю его себе. Мне очень нравится быть частью индустрии гостеприимства — я познакомился с множеством интересных людей благодаря гостям", — говорит дизайнер.

По словам господина Маршала, он вложился в этот проект с любовью к своему делу. Он надеется, что новые владельцы сохранят уникальность и особенность этого помещения.

