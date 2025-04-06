Судьбоносная встреча: женщина продавала книги любимого автора, а потом вышла за него замуж (фото)

Шотландка Сара Фрейм решилась начать новую жизнь, покинув международную компанию и открыв собственный книжный магазин. Это решение женщины стало судьбоносным, ведь скоро она встретила любимого автора детективов.

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Об этой истории любви сообщает издание Daily Record.

Женщина рассказывает, что много лет работала директором компании в Лондоне, много путешествовала по миру, однако почувствовала, что со временем ей перестало нравиться эта работа. Именно тогда дети Сары подсказали ей идею заняться тем, чем она давно жила — открыть собственный небольшой книжный магазин.

До начала пандемии госпожа Фрейм пережила тяжелую депрессию от потери младшего сына, и решила, что пришло время для серьезных изменений. Она уволилась с работы, вернулась в свой родной город и открыла книжный магазин The Book Nook. После того, дочь Сары предсказала, что ее мама встретит свою новую любовь в книжном магазине, то в конце концов так и произошло — владелица книжного магазина встретила любимого автора детективных романов Дугласа Скелтона.

Дуглас и Сара в магазине (фото: Daily Record)

Журналисты пишут, что первая встреча состоялась на книжном фестивале, который организовала Сара. Именно тогда они поняли, что между ними есть много общего, и впоследствии пара начала встречаться, а позже — решила пожениться, справив торжества в уже знакомом книжном магазине.

"Это был настоящий роман. Мы встретились в магазине, и это так много значит для нас обоих. Мы оба заядлые читатели и любим книги. А наша свадьба была такой замечательной, и было так приятно провести ее здесь, в книжном магазине. Я сама хожу в церковь, которая расположена рядом с магазином, и поэтому пастор был очень рад прийти и провести церемонию, которая была очень особенной для нас с Дугласом", — вспоминает госпожа Фрейм.

Сам мужчина вспоминает, что его пригласили на мини-книжный фестиваль, который проходил в этом магазине в 2022-м. Именно там он познакомился с владелицей The Book Nook, которая была невероятно рада, узнав, что ее любимый автор приедет на это событие.

"Однажды он [Гордон Браун, писатель и друг Сары — ред.] позвонил мне и сказал, что он дружит с Дугласом Скелтоном и будет рад приехать на книжный фестиваль. Я была так рада, что чуть не закричала от счастья в трубку. Дуглас должным образом появился с Гордоном, и они вместе устроили мероприятие", — вспоминает первую встречу женщина.

Саму свадьбу провела довольно скромно, но изысканно: среди гостей были ближайшие друзья и родственники, интерьер украшали сказочные огоньки, свечи и шарики.

Свадьба Сары и Дугласа (фото: Daily Record)

"Находиться в книжном магазине — это как будто чувствуешь себя дома, и вокруг нас была вся наша семья. Другие мои дети выросли и тоже женаты, имеют семьи, и всем им очень нравится Дуглас. Они были в восторге от того, что мы женимся, поэтому сказали, что украсят для нас магазин. Они поставили замечательные сказочные огоньки, свечи, звезды и воздушные шарики — это было просто как маленькая сказочная страна, это было прекрасно", — рассказывает госпожа Фрейм.

Впоследствии совместное детище пары — The Book Nook — стал не только местным достоянием, но дважды подряд в 2024 и 2025 годах победил в номинации "Книжный магазин года" в 2024 и 2025 годах на British Book Awards. Сейчас семья активно вкладывается в деятельность заведения как хаб, где люди "могли собираться и делиться своими историями, читать истории других людей и говорить о книгах".

"Я не могла представить четыре года назад, что все будет так, как есть сейчас. Я хочу, чтобы люди чувствовали себя частью чего-то. Мы с Дугласом нашли новую любовь и новый прилив жизненных сил. Поэтому я хочу, чтобы люди имели возможность подумать, что несмотря на то, что в жизни бывает много темноты, все равно может становиться лучше. И поэтому мне хочется дать людям надежду, что даже в худшие времена всегда есть выход", — говорит владелица магазина Сара Фрейм.

Ранее сообщалось, что психолог рассказал о самых важных моментах семейной жизни. Ученые выделили несколько ключевых элементов, фокусируясь на которых, можно укрепить ее и не жертвовать счастьем друг друга.

Впоследствии стало известно, как автор бестселлеров дарит по 500 долларов сотрудникам книжных магазинов. Автор бестселлеров Джеймс Паттерсон перед Рождеством раздал сотням сотрудников независимых книжных магазинов солидные премиальные средства.