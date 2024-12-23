"Спасают жизни": автор бестселлеров дарит по 500 долларов сотрудникам книжных магазинов

Перед Рождеством сотни сотрудников независимых книжных магазинов получили премию в 500 долларов. Ее выплатил автор бестселлеров Джеймс Паттерсон.

Related video

В канун Рождества 600 сотрудников книжных магазинов в Алабаме, Сан-Франциско и Айове получили праздничные бонусы в размере 500 долларов от Джеймса Паттерсона. Об этом сообщает АВС.

Автор бестселлеров, один из самых высокооплачиваемых писателей награждает сотрудников независимых магазинов с 2015 года.

Важно

Рождественские ромкомы, украинская классика, триллеры и фэнтези-циклы: что почитать в конце года

"Книготорговцы спасают жизни. Точка", — сказал сам Паттерсон, отметив, что счастлив из-за того, что может оценить их заслуги и поблагодарить за тяжелую работу.

Участников ежегодной "лотереи" номинируют как сами сотрудники магазинов, так и благодарные клиенты. Сам Паттерсон отбирает победителей из тысяч заявок.

Писатель уже пожертвовал миллионы долларов школам, библиотекам и программам повышения грамотности. В 2020 году автор пожертвовал 500 000 долларов нескольким независимым книжным магазинам в период борьбы с пандемией COVID. В 2014 году он пожертвовал 1 миллион долларов книжным магазинам, разделив деньги на призы по 15 000 долларов. Таким образом он поблагодарил, среди прочего, магазин, сотрудники которого долгое время не могли позволить себе прибавку, в котором бесплатно раздают книги школам, в котором мечтали о покупке книжной автолавки и т.п.

В 2015 году Национальный книжный фонд вручил ему почетную Национальную книжную премию — Literarian Award — за "выдающиеся заслуги перед американским литературным сообществом".

Напомним, что с 16 декабря в Украине запустили программу "єКнига". Граждане, которым исполнилось 18 лет, могут получить от государства 908 грн на покупку бумажных, электронных и аудиокниг на украинском языке.

Также Фокус писал, что в 2024 году украинцы стали активнее читать, отказываясь от телевизора. 76% прочитанных книг были на украинском языке.