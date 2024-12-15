Меньше телевизора и больше книг: украинцы стали активнее читать в 2024 году (инфографика)

Три четверти (76%) прочитанных книг были украиноязычными, пятая часть (21%) — русскоязычные издания. В прошлом году этот показатель несколько отличался — на украинском читали только 57%.

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Украинцы постепенно отказываются от телевидения и все больше ищут информацию в интернете. Также сократилась доля тех, кто читает бумажные книги и увеличилось количество тех, кто читает литературу на украинском. Об этом свидетельствуют результаты исследования Info Sapiens по заказу Украинского института книги.

Опрос показал, что среди украинцев стало меньше тех, кто потребляет информацию с телевидения и радио. В разрезе чтения/слушания книг, в целом чаще всего читают именно печатные книги. При этом чаще такую досуговую практику имеют люди со средним специальным и высшим (не)законченным образованием.

Основные причины для чтения респонденты указывали — любовь к чтению и для самосовершенствования, а также отдых и возможность отвлечься и получения удовольствия от познания нового.

Среди наиболее частых причин отказа от чтения указывалась нехватка времени, сложности физического характера и отсутствие потребности или желания читать.

Отмечается, что последний год книжный рынок находится в состоянии равновесия, не демонстрируя существенных сдвигов читательского поведения ни по выбору форматов книг ни по частоте чтения ни по размеру читательской аудитории.

В то же время, благодаря опросу было обнаружено, что можно на 10% увеличилось количество тех украинцев, кто вообще покупал книги, кроме того, можно заметить тенденцию приобретения большего количества книг.

Предпочтения украинцев относительно видов литературы распределились почти равномерно:

40% читает украинскую классику,

примерно по трети — современных украинских авторов, зарубежную классику и современных иностранных авторов.

Наиболее активными читателями современных иностранных авторов являются молодые люди в возрасте до 29 лет, для других видов литературы возрастных особенностей нет.

В 2024 году три четверти прочитанных книг были украиноязычными (76%), что дает рост потребления украиноязычных книг примерно на 20% по сравнению с 2023 годом. В прошлом году этот показатель несколько отличался — на украинском читали только 57%.

Между тем, удобным для чтения украинский язык считает около половины опрошенных, что сопоставимо с данными прошлого года. Основным фактором перехода на украиноязычные книги стал рост количества украиноязычных книг на рынке и установление ограничений на ввоз и распространение издательской продукции из РФ и Беларуси.

В 2024 году наблюдается тенденция перетекания тех респондентов, которые предпочитали русскоязычные издания двуязычному сегменту — им одинаково удобно читать как на русском, так и на украинском языке.

Расходы на печатные издания существенно увеличились по сравнению с прошлым годом, в то же время распределение по "сумме чека" соответствует 2023 году (с поправкой на подорожание).

Чтение среди детей

Опрос также выявил, что доля читателей среди детей растет, кроме того, наблюдается увеличение ежедневного и еженедельного чтения за счет ежемесячного сегмента читателей и тех, кто не читал никогда (доля детей, которые никогда не читают на досуге сократилась на 5% с 15% до 10%).

Отмечается, что хотя довольно часто чтение книг на досуге для детей ассоциируется с принуждением, в 2024 году половина детей (52%) читали исключительно для удовольствия и это на 13% больше чем в 2023 году, также на 9% уменьшилось количество детей, которые читают исключительно "из-под палки".

"Среди детей, чье взрослое окружение является читателями больше активных читателей и они в полтора раза чаще получат удовольствие от чтения и в два раза чаще готовы делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах с окружающими, чем те дети, родители или взрослые в окружении которых не читают", — говорится в исследовании.

Продолжается тенденция к учету мнения ребенка при покупке книг, также среди детей увеличивается практика самостоятельной покупки книг.

Предмет исследования Института книги и методы сбора информации

Предметом исследования стало изучение читательского поведения взрослых и маленьких украинцев и определение особенностей читательских практик в различных социально-демографических группах населения Украины, в частности, незащищенных.

Среди основных задач исследования являются:

определение доли украинцев, которые читают книги или слушают их на аудио-носителях;

определение доли активных читателей, которые читают книги хотя бы раз в месяц, а также доли читателей среди детей и подростков, которые читают ежедневно;

оценка расходов домохозяйств на печатные книги, а также определение основных мест покупки — книжные магазины, супермаркеты, книжные выставки; интернет-книжные магазины, интернет- и маркет-плейсы и т.д;

определение причин не чтения книг и их не покупки;

определение доли респондентов, посещающих библиотеки.

Информацию собирали методом опроса детской аудитории (6-17 лет) и через телефонный опрос взрослой аудитории.

Анкета для сегмента респондентов 6-17 лет содержала 34 вопроса, а для лиц 16+ лет содержала 46 вопросов.

В исследовании приняли участие 1076 детей в возрасте от 6 до 17 лет и 1018 от 16 лет и старше. Срок проведения исследования: сентябрь 2024 года. Дата составления отчета — 18 ноября 2024 года.

Напомним, что ранее сообщалось, что британский писатель, актер и режиссер Стивен Фрай планирует принять участие в подкасте ВВС Ukrainecast. Во время эфира Стивена Фрая попросят прочитать коротенькую рождественскую украинскую сказку или рассказ.