Британский актер Стивен Фрай прочитает на ВВС украинскую сказку о Рождестве

Перед Рождеством британский актер Стивен Фрай, возможно, посетит студию ВВС Ukrainecast. Его хотят попросить прочитать что-то украинское, "рождественско-терапевтическое".

Британский писатель, актер и режиссер Стивен Фрай планирует принять участие в подкасте ВВС Ukrainecast. Об этом сообщил радиожурналист Виталий Шевченко.

Он отметил, что во время эфира Стивена Фрая попросят прочитать коротенькую рождественскую украинскую сказку или рассказ.

"Что-то хорошее и терапевтическое. Минут на три-пять. Чтобы был перевод на английский", — написал он.

Ведущий попросил посоветовать для чтения гостю какие-то небольшие жанровые произведения и украинцы "набросали" ему предложений. Какое именно выберет журналист и согласится ли Стивен Фрай, неизвестно.

Чем известен Стивен Фрай

Стивен Фрай — британский комедийный актёр, писатель, сценарист, телеведущий, режиссёр и директор футбольного клуба "Норвич Сити". Звезда сериалов "Черная Гадюка" и "Дживс и Вустер". Также известен по роли Оскара Уайльда в фильме "Уайльд". У Фрая обширная фильмография, он снялся в таких популярных картинах, как "V — значит вендетта", "Доктор Кто", "Алиса в стране чудес", "Громобой", "Кости, "Песочный человек", "Сокровище" и многих других. В Великобритании Стивена Фрая считают носителем безупречного английского языка.

Напомним, Стивен Фрай стал голосом документального фильма We are home ("Мы дома") об Украине и людях, которые потеряли свое жилье во время войны. Продюсером фильма является британская актриса и режиссер Джейн Остин Сендитон Кейлай-Пейдж Рис, а режиссерами ленты стали двое украинцев — Антон Чистяков и Роман Краснощек.

В августе вышел документальный фильм "Stephen Fry into Ukraine", который Стивен Фрай снял во время своего визита в Украину в сентябре 2023 года. В картине автор поделился своими впечатлениями от пребывания в Киеве и в целом от Украины, как страны, в которой продолжается жестокая война.