66-летний Стивен Фрай согласился озвучить фильм об украинских беженцах

Стивен Фрай посетил Украину в сентябре 2023 года. Тогда он почувствовал на себе, что такое война в Украине, когда провел несколько часов в укрытии из-за обстрелов мирных городов оккупантами.

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Известный 66-летний британский актер, комик, писатель и режиссер Стивен Фрай, который этой осенью посетил Украину, озвучил новый документальный фильм об Украине и женщинах и детях, которые потеряли свое жилье во время войны. По информации издания Deadine, продюсером фильма стала британская актриса и режиссер Джейн Остин Сэндитон Кейлай-Пейдж Рис.

Режиссер призналась, что не ожидала, что Стивен Фрай согласится озвучить фильм на английском языке. Однако, она очень счастлива, что решилась ему написать и получила согласие.

Рис также уточнила, что пока лента не вышла в прокат, однако уже в 2014 году ее презентуют на фестивалях.

Полнометражный фильм, который вскоре появится в прокате называется We are home (Мы дома). В ленте мир увидит историю семей, точнее женщин с детьми, которые из-за войны в Украине, которую начали российские войска, остались без собственных домов, своего имущества и вещей. Фактически они потеряли все, что имели.

Съемки ленты проходили на Львовщине, а именно в городе Сколе. Актерами фильма стали реальные люди, которых эвакуировали из боевых точек в украинские Карпаты.

Известно, что режиссерами ленты стали двое украинцев — Антон Чистяков и Роман Краснощек. Эти же двое режиссеров также были авторами известных короткометражных фильмов под названием "Последний день юности", "Воспитание Высотой" и "Между строк".

Стоит отметить, что Стивен Фрай бывал в Украине в сентябре 2023 года. Тогда он был ведущим на Саммите первых леди и джентльменов, который проходил в Киеве. Режиссер имел немного времени, чтобы познать Украину, он не только побывал в исторических местах, но и почувствовал вкус войны, ведь ему пришлось провести пару часов в укрытии, ведь оккупанты как раз ночью атаковали города Украины.

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