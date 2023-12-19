66-річний Стівен Фрай погодився озвучити фільм про українських біженців

Стівен Фрай відвідав Україну у вересні 2023 року. Тоді він відчув на собі, що таке війна в Україні, коли провів декілька годин в укриті через обстріли мирних міст окупантами.

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Відомий 66-річний британський актор, комік, письменник та режисер Стівен Фрай, який цієї осені відвідав Україну, озвучив новий документальний фільм про Україну та жінок і дітей, які втратили своє житло під час війни. За інформацією видання Deadine, продюсером фільму стала британська акторка та режисерка Джейн Остін Сендітон Кейлай-Пейдж Ріс.

Режисерка зізналася, що не очікувала, що Стівен Фрай погодиться озвучити фільм англійською мовою. Однак, вона дуже щаслива, що наважилася йому написати і отримала згоду.

Ріс також уточнила, що поки стрічка не вийшла в прокат, однак вже в 2014 році її презентують на фестивалях.

Повнометражний фільм, який незабаром з’явиться в прокаті має назву We are home (Ми вдома). У стрічці світ побачить історію сімей, точніше жінок з дітьми, які через війну в Україні, яку розпочали російські війська, залишилися без власних домівок, свого майна та речей. Фактично вони втратили все, що мали.

Зйомки стрічки відьувалися на Лівівщині, а смае у місті Сколе. Акторами фільму стали реальні люди, яких евакуювали з бойових точок до українських Карпат.

Відомо, що режисерами стрічки стали довє укрїнців — Антон Чистяков і Роман Краснощок. Ці ж двоє режисерів також були авторами відомих короткометражних фільмів під назвою "Останній день юності", "Виховання Висотою" та "Між рядками".

Варто відзначити, що Стівен Фрай бував в україні у вересні 2023 року. Тоді він був ведучим на Саміті перших леді та джентельменів, що проходив у Києві. Режисер мав трішки часу, щоб пізнати Україну, він не лише побував в історичних місцях, а ще й відчув смак війни, адже йому довелося провести пару годин в укритті, адже окупанти якраз вночі атакували міста України.

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