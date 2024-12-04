Британський актор Стівен Фрай прочитає на ВВС українську казку про Різдво

Перед Різдвом британський актор Стівен Фрай, можливо, відвідає студію ВВС Ukrainecast. Його хочуть попросити прочитати щось українське, "різдвяно-терапевтичне".

Британський письменник, актор та режисер Стівен Фрай планує взяти участь в подкасті ВВС Ukrainecast. Про це повідомив радіожурналіст Віталій Шевченко.

Він зазначив, що під час ефіру Стівена Фрая попросять прочитати коротеньку різдвяну українську казку або оповідання.

"Щось хороше і терапевтичне. Хвилин на три-п'ять. Щоб був переклад англійською", — написав він.

Ведучий попросив порадити для читання гостеві якісь невеличкі жанрові твори й українці "накидали" йому пропозицій. Яку саме обере журналіст та чи погодиться Стівен Фрай, невідомо.

Чим відомий Стівен Фрай

Стівен Фрай — британський комедійний актор, письменник, сценарист, телеведучий, режисер і директор футбольного клубу "Норвіч Сіті". Зірка серіалів "Чорна Гадюка" і "Дживс і Вустер". Також відомий за роллю Оскара Вайльда у фільмі "Вайльд". У Фрая велика фільмографія, він знявся в таких популярних картинах, як "V — значить вендета", "Доктор Хто", "Аліса в країні чудес", "Громобой", "Кістки, "Пісочна людина", "Скарб" та багатьох інших. У Великій Британії Стівена Фрая вважають носієм бездоганної англійської мови.

Нагадаємо, Стівен Фрай став голосом документального фільму We are home (Ми вдома) про Україну та людей, які втратили своє житло під час війни. Продюсером фільму є британська акторка та режисерка Джейн Остін Сендітон Кейлай-Пейдж Ріс, а режисерами стрічки стали двоє українців — Антон Чистяков і Роман Краснощок.

У серпні вийшов документальний фільм "Stephen Fry into Ukraine", який Стівен Фрай зняв під час свого візиту в Україну у вересні 2023 року. У картині автор поділився своїми враженнями від перебування в Києві та загалом від України, як країни, в якій триває жорстока війна.