Менше телевізора та більше книг: українці стали активніше читати у 2024 році (інфографіка)

Три чверті (76%) прочитаних книжок були україномовними, п’ята частина (21%) — російськомовні видання. Минулоріч цей показник дещо відрізнявся — українською читали лише 57%.

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Українці поступово відмовляються від телебачення і все більше шукають інформацію в інтернеті. Також скоротилася частка тих, хто читає паперові книжки та збільшилася кількість тих, хто читає літературу українською. Про це свідчать результати дослідження Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги.

Опитування показало, що серед українців поменшало тих, хто споживає інформацію з телебачення та радіо. У розрізі читання/ слухання книжок, загалом найчастіше читають саме друковані книги. При цьому частіше таку дозвіллєву практику мають люди з середньою спеціальною та вищою (не)закінченою освітою.

Основні причини для читання респонденти вказували — любов до читання та задля самовдосконалення, а також відпочинок та можливість відволіктись і отримання задоволення від пізнання нового.

Серед найчастотніших причин відмови від читання вказувався брак часу, складності фізичного характеру та відсутність потреби чи бажання читати.

Зазначається, що останній рік книжковий ринок перебуває у стані рівноваги, не демонструючи суттєвих зрушень читацької поведінки ані щодо вибору форматів книжок ані щодо частоти читання ані щодо розміру читацької аудиторії.

Водночас, завдяки опитуванню було виявлено, що можна на 10% збільшилась кількість тих українців, хто взагалі купував книжки, крім того, можна помітити тенденцію придбання більшої кількості книжок.

Вподобання українців щодо видів літератури розподілилися майже рівномірно:

40% читає українську класику,

приблизно по третині – сучасних українських авторів, зарубіжну класику та сучасних іноземних авторів.

Найбільш активними читачами сучасних іноземних авторів є молоді люди у віці до 29 років, для інших видів літератури вікових особливостей немає.

В 2024 році три чверті прочитаних книжок були україномовними (76%), що дає зростання споживання україномовних книжок приблизно на 20% у порівнянні з 2023 роком. Минулоріч цей показник дещо відрізнявся — українською читали лише 57%.

Між тим, зручною для читання українську мову вважає близько половини опитаних, що співставно з даними минулого року. Основним фактором переходу на україномовні книги стало зростання кількості українськомовних книжок на ринку та встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції з РФ та Білорусі.

У 2024 році спостерігається тенденція перетікання тих респондентів, що надавали перевагу російськомовним виданням до двомовного сегменту – їм однаково зручно читати як російською, так і українською мовою.

Витрати на друковані видання суттєво збільшилися в порівнянні з минулим роком, водночас розподіл за "сумою чеку" відповідає 2023 року (з поправкою на подорожчання).

Читання серед дітей

Опитування також виявило, що частка читачів серед дітей зростає, крім того, спостерігається збільшення щоденного та щотижневого читання за рахунок щомісячного сегменту читачів та тих, хто не читав ніколи (частка дітей, які ніколи не читають на дозвіллі скоротилася на 5% з 15% до 10%).

Зазначається, що хоча досить часто читання книжок на дозвіллі для дітей асоціюється з примусом, у 2024 році половина дітей (52%) читали виключно для задоволення і це на 13% більше ніж у 2023 році, також на 9% зменшилась кількість дітей, які читають виключно "з-під палиці".

"Серед дітей, чиє доросле оточення є читачами більше активних читачів і вони в півтори рази частіше отримають задоволення від читання і в два рази частіше готові ділитися своїми враженнями про прочитані книжки з оточуючими, ніж ті діти, батьки або дорослі в оточенні яких не читають", — йдеться у дослідженні.

Продовжується тенденція до врахування думки дитини при купівлі книжок, також серед дітей збільшується практика самостійної купівлі книжок.

Предмет дослідження Інституту книги та методи збору інформації

Предметом дослідження стало вивчення читацької поведінки дорослих та маленьких українців та визначення особливостей читацьких практик в різних соціально-демографічних групах населення України, зокрема, незахищених.

Серед основ них задач дослідження є:

визначення частки українців, які читають книги або слухають їх на аудіо-носіях;

визначання частки активних читачів, які читають книги хоча би раз на місяць, а також частки читачів серед дітей та підлітків, які читають щодня;

оцінка витрат домогосподарств на друковані книжки, а також визначення основних місць покупки — книгарні, супермаркети, книжкові виставки; інтернет-книгарні, інтернет- та маркет-плейси тощо;

визначення причин не читання книжок та їх не купівлі;

визначення частки респондентів, які відвідують бібліотеки.

Інформацію збирали методом опитування дитячої аудиторії (6-17 років) та через телефонне опитування дорослої аудиторії.

Анкета для сегменту респондентів 6–17 років містила 34 запитання, а для осіб 16+ років містила 46 запитань.

У дослідженні взяли участь 1076 дітей віком з 6 до 17 років та 1018 від 16 років і старші. Термін проведення дослідження: вересень 2024 року. Дата складання звіту — 18 листопада 2024 року.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що британський письменник, актор та режисер Стівен Фрай планує взяти участь в подкасті ВВС Ukrainecast. Під час ефіру Стівена Фрая попросять прочитати коротеньку різдвяну українську казку або оповідання.