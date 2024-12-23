"Рятують життя": автор бестселерів дарує по 500 доларів співробітникам книгарень

Перед Різдвом сотні співробітників незалежних книжкових магазинів отримали премію в 500 доларів. Її виплатив автор бестселерів Джеймс Паттерсон.

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Напередодні Різдва 600 співробітників книжкових магазинів в Алабамі, Сан-Франциско та Айові отримали святкові бонуси в розмірі 500 доларів від Джеймса Паттерсона. Про це повідомляє АВС.

Автор бестселерів, один із найбільш високооплачуваних письменників нагороджує співробітників незалежних магазинів із 2015 року.

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"Книготорговці рятують життя. Крапка", — сказав сам Паттерсон, зазначивши, що щасливий через те, що може оцінити їхні заслуги і подякувати за важку роботу.

Учасників щорічної "лотереї" номінують як самі співробітники магазинів, так і вдячні клієнти. Сам Паттерсон відбирає переможців із тисяч заявок.

Письменник уже пожертвував мільйони доларів школам, бібліотекам і програмам підвищення грамотності. У 2020 році автор пожертвував 500 000 доларів кільком незалежним книжковим магазинам у період боротьби з пандемією COVID. У 2014 році він пожертвував 1 мільйон доларів книгарням, розділивши гроші на призи по 15 000 доларів. У такий спосіб він подякував, серед іншого, книгарні, співробітники якої тривалий час не могли дозволити собі надбавку, у якій безоплатно роздають книжки школам, у якій мріяли про купівлю книжкової автолавки тощо.

У 2015 році Національний книжковий фонд вручив йому почесну Національну книжкову премію — Literarian Award — за "видатні заслуги перед американською літературною спільнотою".

Нагадаємо, що з 16 грудня в Україні запустили програму "єКнига". Громадяни, яким виповнилося 18 років, можуть отримати від держави 908 грн на купівлю паперових, електронних та аудіокниг українською мовою.

Також Фокус писав, що у 2024 році українці стали активніше читати, відмовляючись від телевізора. 76% прочитаних книг були українською мовою.