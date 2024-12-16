Різдвяні ромкоми, українська класика, трилери й фентезі-цикли: що почитати наприкінці року

Українські книгарні поповнюються новинками на будь-який смак — від скандальних зізнань до атмосферних ромкомів, від герметичних трилерів до таємничого фентезі. Фокус розібрався, які книжки вже з’явились на полицях, а на які доведеться ще трохи почекати.

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Вже наступного тижня в Україні святкуватимуть Різдво, 2025 рік на підході й зовсім скоро постукає у двері. Однак поки погода не радує пухнастим снігом для атмосферних прогулянок, натомість підсунувши дощі з сильним вітром. Відволіктись від внутрішніх тривог може допомогти художня література. Читання має нині значну перевагу — зануритись в історії на паперових сторінках можна й удома, не намочивши ноги й не ризикуючи підхопити простуду. Фокус зібрав добірку книжкових новинок на різний смак — від різдвяних ромкомів до напружених трилерів, від фентезі до мемуарів.

Книжкові новинки: де шукати святковий настрій

Повітряні тривоги, вибухи та відключення світла не відповідають романтизованій у соцмережах різдвяній атмосфері. Однак українці вперто котрий рік прикрашають ялинки у своїх оселях та готують подарунки рідним, показуючи, що ворогу не вдасться відібрати свята. Підтримати відповідний настрій допомагають і тематичні книжки.

Для поціновувачів української літератури, яких не лякає великий об’єм, є ідеальний варіант — антологія "Різдвяна класика". Всередині — 60 творів від 18 класичних та семи сучасних письменників і письменниць, в тому числі Панаса Мирного, Лесі Українки, Михайла Грушевського, Олени Пчілки, Юрія Андруховича та Тараса Прохаська. Окрім того, око порадує яскраве ілюстроване видання.

Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi Фото вищезгаданої книги Фото: Vivat

Прихильникам західної прози слід звернути увагу на перевидання "Різдвяних канікул" Сомерсета Моема. Головний герой — заможний і успішний підприємець — вирушає у Париж з другом — збіднілим журналістом, одержимим комунізмом. Там він знайомиться з жінкою-повією, яка змінить його життя назавжди.

Фото вищезгаданої книги Фото: "Книголав"

Тих, кому до душі любовні романи, може зацікавити "Різдвяний пудинг з побажаннями" Кейт Форстер. Головна героїня — відома шеф-кухарка, яка напередодні Різдва втрачає улюблений ресторан і залишається сама. В пошуках роботи вона отримує пропозицію готувати на свята для заможної родини — мільярдера та його синів-близнюків.

Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi

Ще один варіант, якщо хочеться трохи драми з надією на краще, — "Різдвяний лист", Емілі Стоун. Головна героїня після автокатастрофи роками ділиться особистими переживаннями у листах, які не наважується надіслати. Перед Різдвом вона вирішує доєднатись до клубу анонімного листування "Дорогий Незнайомець". Отримуючи листа від літньої хворої жінки, вона вирішує її розшукати та потішити.

Фото вищезгаданої книги Фото: ARFA

До легкої прози відносять і книгу "Якби ж Різдво було щодня" Міллі Джонсон. В центрі сюжету — шестеро героїв, яких об’єднує одне Різдво в затишному віддаленому готелі. Анотація обіцяє історії трьох різних пар — підлеглої, невзаємно закоханої у начальника, подружжя на межі розлучення та двох закоханих, чиї особливі плани зруйновані, — і крапельку дива.

Фото вищезгаданої книги Фото: "Книголав"

Дещо фантастична та романтична історія "Різдвяні кружляння" Крістін Лорен натомість здивує переміщеннями у часі. Головна героїня застрягає у різдвяному "дні бабака", зруйнувавши для себе свята в зимовій хижці. Повертаючись додому вона просить всесвіт допомогти, зовсім не очікуючи, що знову прокинеться у літаку ще дорогою туди.

Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi

Ті, хто не хоче ризикувати з зануренням у нові історії, можуть звернутись до перевиданої різдвяної класики. У багатьох фільми про хлопчика, який вижив, асоціюються зі святами. Українців напередодні Різдва порадували новим варіантом видання всесвітнього бестселера — "Гаррі Поттер і філософський камінь" Джоан Роулінг тепер можна прочитати в оформленні будь-якого з чотирьох факультетів Хогвартсу.

Фото вищезгаданої книги Фото: "А-ба-ба-га-ла-ма-га"

Книжкові новинки, які вже можна знайти

У книгарнях вже з’являється "Мороз" К. Н. Кровфорд. У центрі сюжету — магічний "Холостяк". Головна героїня розчарована зрадою коханого, тож не бачить причин відмовлятись від привабливої пропозиції — взяти участь у змаганні за серце небезпечно сексуального короля фейрі, який насправді прагне фіктивних стосунків і готовий щедро за це заплатити.

Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi

Також на полицях вже з’явилась новинка, яка наробила шуму у буктоці — "Вище неба" Ліз Томфорд. Кажуть, це рідкісний любовний роман про дійсно здорові стосунки. У першій книжці серії йдеться про бортпровідницю та хокеїста.

Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi

Для поціновувачів відвертих зізнань та чужих секретів може бути цікава книга "Говори лише хороше. Як я вижила в Playboy і віднайшла себе" Кристал Гефнер. На сторінках вона розкаже, як стала "подружкою" Г’ю Гефнера й ледь не втратила себе у боротьбі за чоловічу увагу.

Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi

З сучасної української літератури вийшло нове фентезі — "Двоповня. Закони Невриди" Катерини Самойленко. Автора обіцяла читачам трилогію. У її дебютному романі йдеться про дівчину, яка тікає від викрадача й потрапляє у Прихований світ. Його вже понад 2000 років відділяє від Зовнішнього світу Велика Стіна. Кажуть, на цій території водяться люди зі звіриними душами, тож героїні доведеться укласти угоду із забороненими Темними Богами, щоб отримати сили в обмін на ризик життям.

Фото вищезгаданої книги Фото: КСД

Поціновувачів родинних саг видавці порадували "Голландським домом" Енн Петчетт. Голландський дім — це розкішний маєток, який запускає відлік до занепаду заможної родини. Головні герої — двоє підлітків, Денні та Мейв. Брату з сестрою доведеться дізнатись, як це — покладатись лиш одне на одного.

Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi Фото вищезгаданої книги Фото: Ridmi

Книжкові новинки, яких треба почекати

Вже наприкінці грудня має вийти "Безсила" Лорен Робертс. Це фентезі "розірвало" західний букток, тож багато книголюбів чекали на український переклад. У центрі сюжету — дивне магічне королівство, де заведено дякувати смертоносній Чумі за примноження сили. На тих, хто не змінився, у цьому світі полюють, тож головна героїня-злодійка змушена вдавати з себе екстрасенса. Однак доля зіштовхне її з принцом, який може її вбити, якщо правда розкриється. Звісно, якщо дівчині вдасться до цього дожити, адже попереду — Ігри Очищення.

Фото вищезгаданої книги Фото: ARFA

Поціновувачі ромкомів теж не залишились без уваги видавців — цієї зими на полицях з’явиться книга "І зійде крига" Ханни Грейс. Головні герої — вимоглива фігуристка та товариський хокеїст, яким доведеться ділити ковзанку попри ненависть.

Фото вищезгаданої книги Фото: Vivat

Тих, кому до душі незвичні й навіть химерні сюжети, може зацікавити новинка від вже знайомого українським читачам Т. Дж. Клюна "Із життя маріонеток". У затишному будиночку на дереві в глибині лісу живуть медсестра-садистка, пилотяг, який прагне любові, та андроїд-винахідних. Їхнє життя змінить викрадення робота ворогами з його минулого життя. Іншим доведеться вирушити у небезпечну подорож задля його порятунку.

Фото вищезгаданої книги Фото: Bookchef

Наприкінці року очікується вихід нового трилера "Лють" від також знайомого українцям Алекса Майклідіса. За сюжетом колишня кінозірка запрошує групу обраних на приватний острів. За відомою традицією герметичних історій хтось з них помре, і це — лиш початок. Інтригу підсилює те, що усі семеро насправді не є тими, ким здаються.

Фото вищезгаданої книги Фото: Vivat

Ще один трилер, якого варто очікувати вже у січні — "Дикі дівчата" Рорі Павер. У центрі сюжету — зачинена на карантин школа. Все починається з почергової смерті вчительок, а згодом смерть наздоганяє й учениць. Будівля при цьому відрізана від світу — зведена на острові в оточенні дикого лісу.

Фото вищезгаданої книги Фото: Vivat

Також у січні має вийти книга "Близнюки Крошмор. Прокляття" Кассандри О'Доннелл. Маєток Крошмор — темний та поглинений мороком. Після смерті матері брат з сестрою змушені переїхати туди до дідуся й бабусі, про існування яких навіть не знали. Однак будинок розташований у дивному місті, на якому лежить прокляття.

Фото вищезгаданої книги Фото: Vivat

Незабаром у продажу з’явиться перша частина дилогії — "Закляття ворона" Луенн Дж. Сміт. Йдеться про історичне фентезі з атмосферою вікторіанського Лондона. Приватний детектив прокидається у лікарні без жодного спогаду та з дивними речами у кишені, тож звертається за допомогою до сестер-відьом. З цього розпочинається розслідування вбивства.

Фото вищезгаданої книги Фото: Vivat

Нагадаємо, в Україні запрацювала програма "єКнига", яка дозволяє отримати сертифікат на книжки українською мовою. Фокус пояснив, кому доступна допомога і як нею скористатись.

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