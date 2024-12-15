"Тепер це важливо": що читають Олена Зеленська, Володимир Дантес та герої "Холостяка" (відео)

Перша леді обирає "якісний нонфікшн про нашу історію". Тим часом Володимир Дантес захоплюється репортажистикою та сучасним фікшном.

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Літературознавиця Богдана Романцова назвала книжки, які читають Олена Зеленська, Володимир Дантес та "холостяк" Олександр "Терен". Про це вона розповіла в інтервʼю Еммі Антонюк.

Богдана Романцова розповіла, що читають публічні люди

Богдана Романцова зізналася, що здивувалася читацькому вибору Володимира Дантеса.

"Буквально пів року тому в нас був книжковий клуб The Ukrainians, яким опікується Богдана Неборак. Туди покликали на одну розмову мене і Володимира Дантеса. І ми прекрасно поговорили з Володимиром про роман "Катананхе" Софії Андрухович, який він прочитав і багато чого зрозумів, і в нього було своє бачення", — зазначила літературознавиця.

Також у них була розмова про те, які книжки в цілому музикант читає.

"Він, виявляється, читає дуже якісну репортажистику… знає багато сучасного фікшну. І я була вражена, бо, виявляється, оці зовнішні образи… вони можуть приховувати достатньо цікавих читачів, достатньо досвідчених", — сказала Богдана Романцова.

Що читає Олена Зеленська

Богдана Романцова пригадала, які книжки перша леді обрала на "Книжковому Арсеналі".

"Олена Зеленська купила цього року на "Книжковому Арсеналі", це публічна інформація… Вона взяла книжку Вікторії Амеліної, вона взяла книжку Пузіка. Вона взяла багато якісного нонфікшну про нашу історію. Вона взяла Ірванця хорошу книжку…. У них тепер є стратегія. Вони про це думають. Тепер це важливо. Це один з інструментів позиціювання тебе. Тобто тебе розуміють і бачать за тим, який набір книжок ти купуєш", — вважає літературознавиця.

Про які книжки йшла мова

Вікторія Амелія "Дім для Дома";

Валерій Пузік "Мисливці за щастям";

Олександр Ірванець "Ізмарагд княгині Несвіцької".

Що читають на "Холостяку"

Також під час розмови Богдана Романцова та Емма Антонюк пригадали, які книжки зʼявлялися в епізодах 13-го сезону шоу "Холостяк", героєм якого став ветеран Олександр "Терен" Будько. Зокрема, в одному з випусків учасниця подарувала Олександру поетичну збірку "Так ніхто не кохав". За словами Емми Антонюк, після цього вдвічі виросли продажі видання.

"Вони дарують книжки літературознавців. Наприклад, Ростислав Мельників останнього разу. Герой в кадрі читав цю книжку", — зазначила Богдана Романцова.

Нагадаємо, українці стали більше читати та менше дивитися телевізор у 2024 році.

Також Фокус писав про книжку, яку Олександр Усик читав перед боєм.