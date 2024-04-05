"Україна — не Росія": Усик заявив, що під час підготовки до бою читає книгу Кучми

За словами українського боксера, під час перебування в тренувальному таборі він не використовує соцмережі, оскільки вважає їх "марнуванням часу".

Related video

Чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі в категоріях WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик розповів, що під час підготовки до бою читає книжки, зокрема авторства колишнього президента України Леоніда Кучми. Про це повідомляє "Трибуна".

У розмові із журналістами Усик зазначив, що його підготовка йде добре. За його словами, під час перебування в таборі він не користується соціальними мережами.

Важливо

"Вони принесли велику шкоду": репер Ярмак висловився про Василя Ломаченка та Олександра Усика (відео)

"Я не стежу за Інстаграмом, Фейсбуком, не стежу за відео з Тайсоном Ф'юрі", — заявив він.

Боксер наголосив, що не використовує інстаграм, оскільки вважає це "марнуванням часу". За словами спортсмена, він зосереджений тільки на тренуваннях, своїй команді та родині.

"Я читаю книжки, спілкуюся з родиною. Я не знаю, що відбувається поза моїм табором, вдома", — розповів Усик.

Відповідаючи на запитання про книжки, Усик зізнався, що в тренувальному таборі в нього є дві книжки. Одна з них — книга колишнього президента України Леоніда Кучми "Україна — не Росія". Назву другої книги боксер не згадав, зазначивши лише, що вона "з психології".

Нагадаємо, в інтерв'ю від 9 лютого, Усик висловив готовність приєднатися до ЗСУ, якщо це буде необхідно. За словами боксера, він активно підтримує захисників своєї країни, при цьому багато хто з його друзів загинули або були поранені на передовій.

В інтерв'ю від 3 листопада Усик також говорив про те, що перед поєдинком із британцем Даніелем Дюбуа відвідав передові позиції ЗСУ і висловив бажання приєднається до оборони країни, проте українські військові переконали його займатися своєю справою.