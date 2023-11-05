"Вали звідси": Усик розповів, як під час візиту на передову військові його "послали" (відео)

Український боксер навідався з підтримкою на передову і поспілкувався з українськими захисниками.

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Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі у категоріях WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик перед поєдинком з британцем Даніелем Дюбуа відвідав передові позиції наших захисників. Він хотів підтримати українських захисників на фронті. Про це український боксер розповів в інтерв'ю TNT Sports Boxing.

За словами Усика, він хотів воювати проти російських загарбників, але українські військові переконали його займатися своєю справою.

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"Я їздив підтримати хлопців — своїх знайомих, з якими тренувався багато років, коли був в спортроті. Це — виключно психологічна допомога. Я хотів до них туди, але вони кажуть: "Слухай, тіп, давай займайся своєю роботою, в тебе гарно це виходить, ти допомагаєш нам. І вали звідси", — згадав Усик.

Він додав, що тоді побував в окопах і відчув там запах смерті.

Нагадаємо, що Усик потрапив у скандал через шорти та рукавиці у бою проти Дюбуа

Раніше повідомлялося, що 26 серпня відбувся суперпоєдинок між боксером Олександром Усиком і британцем Даніелем Дюбуа, в результаті якого українцю вдалося перемогти.