Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик готуються до зимового поєдинку, — ЗМІ (фото)

За інформацією журналістів, поєдинок планують провести 23 грудня, або пізніше в січні 2024 року. Ф'юрі вже підтвердив, що бій відбудеться.

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Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик підписали контракти на бій за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі в Саудівській Аравії, повідомило 29 вересня видання ESPN із посиланням на свої джерела.

Як пише спортивне видання, бій може відбутися 23 грудня або десь у січні.

"Це рідкісна зустріч важковаговиків, визнаних двома найкращими бійцями у світі незалежно від фунта. Ф'юрі та Усик вели переговори про проведення поєдинку у квітні на лондонському стадіоні "Вемблі", але переговори зірвалися", — йдеться в повідомленні.

Ф'юрі вже повідомив в Instagram, що бій відбудеться. "Я роблю те, що кажу. Я кажу, що я роблю. Бій за абсолюта. Це епоха циганського короля. Усик, ти більше не зможеш бігати як кролик. Ти отримаєш це", — написав він.

На момент написання матеріалу український боксер цю інформацію офіційно не підтвердив.

Що відомо про українського боксера Олександра Усика

Олександр Олександрович Усик — український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Найкращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023).

Чинний чемпіон світу в професійному боксі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) і The Ring (2022-н. в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі.

Український боксер Алекандр Усик Фото: championat.com

Що відомо про британського боксера Тайсона Ф'юрі

Тайсон Люк Ф'юрі — британський боксер-професіонал, який виступає у важкій ваговій категорії. Чемпіон Великої Британії за версією ABA (2008). Чемпіон світу за версією WBC (2020 — н. в.). Колишній чемпіон світу за версіями IBF (2015); WBA (Super), WBO, IBO (2015-2016); авторитетного журналу The Ring (2015-2018; 2020-2022). Чемпіон Європи за версією EBU (2014).

Володар нагород "Боксер року" (2015; 2020), "Бій року" (2021), "Повернення року" (2018) за версією журналу The Ring.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі Фото: instagram/tysonfury

Нагадаємо, 29 серпня промоутер із РФ розкритикував поєдинок Усика з Дюбуа. За словами Володимира Хрюнова, український спортсмен під час поєдинку нібито був більше зосереджений на своїй "політичній кар'єрі". Ба більше, він вважає, що Усик не погодиться на реванш і програє наступний бій із Ф'юрі.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик відповів тим, хто виправдовує удар Дюбуа нижче пояса. За його словами, перед поєдинком для боксерів провели інструктаж того, куди можна бити. У результаті заборонений прийом британця виявився дуже болючим.