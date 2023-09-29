Тайсон Фьюри и Александр Усик готовятся к зимнему поединку, — СМИ (фото)

По информации журналистов, поединок планируют провести 23 декабря, либо позднее в январе 2024 года. Фьюри уже подтвердил, что бой состоится.

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Тайсон Фьюри и Александр Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Саудовской Аравии, сообщило 29 сентября издание ESPN со ссылкой на свои источники.

Как пишет спортивное издание, бой может состояться 23 декабря или где-то в январе.

"Это редкая встреча тяжеловесов, признанных двумя лучшими бойцами в мире вне зависимости от фунта. Фьюри и Усик вели переговоры о проведении поединка в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли", но переговоры сорвались", — говорится в сообщении.

Фьюри уже сообщил в Instagram, что бой состоится. "Я делаю то, что говорю. Я говорю, что я делаю. Бой за абсолюта. Это эпоха цыганского короля. Усик, ты больше не сможешь бегать как кролик. Ты получишь это", — написал он.

На момент написания материала украинский боксер эту информацию официально не подтвердил.

Что известно об украинском боксере Александре Усике

Александр Александрович Усик — украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022—2023).

Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021—н. в.) и The Ring (2022—н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018—2019) в первом тяжелом весе.

Украинский боксер Алекандр Усик Фото: championat.com

Что известно об британском боксере Тайсоне Фьюри

Тайсон Люк Фьюри — британский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории. Чемпион Великобритании по версии ABA (2008). Чемпион мира по версии WBC (2020 — н. в.). Бывший чемпион мира по версиям IBF (2015); WBA (Super), WBO, IBO (2015—2016); авторитетного журнала The Ring (2015—2018; 2020—2022). Чемпион Европы по версии EBU (2014).

Обладатель наград "Боксер года" (2015; 2020), "Бой года" (2021), "Возвращение года" (2018) по версии журнала The Ring.

Британский боксер Тайсон Фьюри Фото: instagram/tysonfury

Напомним, 29 августа промоутер из РФ раскритиковал поединок Усика с Дюбуа. По словам Владимира Хрюнова, украинский спортсмен во время поединка якобы был больше сосредоточен на своей "политической карьере". Более того, он считает, что Усик не согласится на реванш и проиграет следующий бой с Фьюри.

Ранее сообщалось, что Александр Усик ответил тем, кто оправдывает удар Дюбуа ниже пояса. По его словам, перед поединком для боксеров провели инструктаж того, куда можно бить. В результате запрещенный прием британца оказался очень болезненным.