"Шлепнулся в лужу": промоутер из РФ раскритиковал поединок Усика с Дюбуа

По словам Владимира Хрюнова, украинский спортсмен во время поединка якобы был больше сосредоточен на своей "политической карьере". Более того, он считает, что Усик не согласится на реванш и проиграет следующий бой с Фьюри.

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Известный российский промоутер Владимир Хрюнов высказался касаемо крайнего поединка Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа. Он считает, что украинец является трусом. Об этом было заявлено в интервью пропагандистскому изданию "КП Спорт".

По словам Владимира Хрюнова, Александр Усик якобы не согласится на реванш с Даниэлем Дюбуа, ведь будет бояться проиграть. Он открыто желал проиграть украинскому спортсмену и считает, что это обязательно произойдет во время поединка с Тайсоном Фьюри.

"Фактически, Усик был снесен своим же бывшим тренером. Реванша с Дюбуа не будет никогда. Александр попал в поединок, который он не понял, ему было очень непросто в первых раундах. Еще раз так рисковать он не будет. Фьюри? Тайсон победит Усика нокаутом", – заявил Владимир Хрюнов.

Также отдельное внимание россиянин уделил "политической повестке". Он считает, что бой больше был похож на митинг и выдал нарративы пропаганды Кремля о том, что якобы политизация спорта привела к тому самому удару ниже пояса в 5 раунде, из-за которого на время пришлось приостановить противостояние.

"Один из факторов, который привел к этому удару, – отсутствие сосредоточенности у Усика. Мы же видим, как он занят своей псевдополитической карьерой. Каждый бой теперь – политический митинг. Поэтому такие удары случаются, когда подходишь к поединкам с таким настроением. Внезапный удар – и ты валяешься на полу. Он просто юный мальчик, шлепнулся в лужу своих препятствий, которые сам же и настроил. Может, Усик в тот момент думал не о бое, а о своей политической карьере?" — подытожил россиянин.

Напомним, 28 августа сообщалось, что Александр Усик ответил тем, кто оправдывает удар Дюбуа ниже пояса. По его словам, перед поединком для боксеров провели инструктаж того, куда можно бить. В результате запрещенный прием британца оказался очень болезненным.