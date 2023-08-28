"Проблемы с мозгом": Усик ответил тем, кто оправдывает удар Дюбуа ниже пояса (видео)

По словам украинского спортсмена, перед поединком для боксеров провели инструктаж того, куда можно бить. В результате запрещенный прием британца оказался очень болезненным.

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Украинский боксер Александр Усик раскритиковал тех, кто оправдывает его оппонента Даниэля Дюбуа за удар ниже пояса во время поединка. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Seconds Out 27 августа.

По его словам, действия соперника являлись полным нарушением правил, а рефери Луис Пабон поступил верно. После удара украинский боксер почувствовал сильную боль, однако смог найти в себе силы продолжить борьбу.

Отдельно было отмечено, что перед боем спортсменам провели специальный инструктаж о том, куда можно наносить удары, а куда нет. Британский боксер проигнорировал это, судя по всему.

"Чтобы вы почувствовали боль этого удара, мне надо вас ударить. Но у меня нет намерений этого делать, потому что я не хочу делать человеку больно. Можно стерпеть удар по животу или печени, но когда бьют ниже, то внутри будто все горит. Просто больно было. Нужно было перетерпеть и топать дальше. Если бы рефери открыл счет, я бы вытерпел и вышел бы из этой ситуации. Люди, которые говорят, что это был легальный удар, у них нарушение со зрением или головой. Если об этом говорят профессиональные боксеры, то у них проблемы с мозгом", – рассказывает Александр Усик.

В конце он отметил, что никого не осуждает, однако нужно быть более реалистом, и если сказали нельзя бить ниже пояса — не стоит этого делать.

Напомним, 26 августа в Польше состоялся поединок между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. До 5-го раунда бой был относительно спокойным, пока после удара британца украинец не упал на ринг. Был применен запрещенный прием, который является нарушением правил.