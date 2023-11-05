"Вали отсюда": Усик рассказал, как во время визита на передовую военные его "послали" (видео)

Украинский боксер наведался с поддержкой на передовую и пообщался с украинскими защитниками.

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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе в категориях WBA, WBO, IBO и IBF Александр Усик перед поединком с британцем Даниэлем Дюбуа посетил передовые позиции наших защитников. Он хотел поддержать украинских защитников на фронте. Об этом украинский боксер рассказал в интервью TNT Sports Boxing.

По словам Усика, он хотел воевать против российских захватчиков, но украинские военные убедили его заниматься своим делом.

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"Я ездил поддержать ребят — своих знакомых, с которыми тренировался много лет, когда был в спортроте. Это — исключительно психологическая помощь. Я хотел к ним туда, но они говорят: "Слушай, тип, давай занимайся своей работой, у тебя хорошо это получается, ты помогаешь нам. И вали отсюда", — вспомнил Усик.

Он добавил, что тогда побывал в окопах и почувствовал там запах смерти.

Напомним, что Усик попал в скандал из-за шорт и перчаток в бою против Дюбуа

Ранее сообщалось, что 26 августа состоялся суперпоединок между боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа, в результате которого украинцу удалось победить.