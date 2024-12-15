"Теперь это важно": что читают Елена Зеленская, Владимир Дантес и герои "Холостяка" (видео)

Первая леди выбирает "качественный нонфикшн о нашей истории". Тем временем Владимир Дантес увлекается репортажистикой и современным фикшном.

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Литературовед Богдана Романцова назвала книги, которые читают Елена Зеленская, Владимир Дантес и "холостяк" Александр "Терен". Об этом она рассказала в интервью Эмме Антонюк.

Богдана Романцова рассказала, что читают публичные люди

Богдана Романцова призналась, что удивилась читательскому выбору Владимира Дантеса.

"Буквально полгода назад у нас был книжный клуб The Ukrainians, которым занимается Богдана Неборак. Туда позвали на один разговор меня и Владимира Дантеса. И мы прекрасно поговорили с Владимиром о романе "Катананхе" Софии Андрухович, который он прочитал и многое понял, и у него было свое видение", — отметила литературовед.

Также у них был разговор о том, какие книги в целом музыкант читает.

"Он, оказывается, читает очень качественную репортажистику... знает много современного фикшна. И я была поражена, потому что, оказывается, эти внешние образы... они могут скрывать достаточно интересных читателей, достаточно опытных", — сказала Богдана Романцова.

Что читает Елена Зеленская

Богдана Романцова вспомнила, какие книги первая леди выбрала на "Книжном Арсенале".

"Елена Зеленская купила в этом году на "Книжном Арсенале", это публичная информация... Она взяла книгу Виктории Амелиной, она взяла книгу Пузика. Она взяла много качественного нонфикшна о нашей истории. Она взяла Ирванца хорошую книгу .... У них теперь есть стратегия. Они об этом думают. Теперь это важно. Это один из инструментов позиционирования тебя. То есть тебя понимают и видят по тому, какой набор книг ты покупаешь", — считает литературовед.

О каких книгах шла речь

Виктория Амелия "Дім для Дома";

Валерий Пузик "Мисливці за щастям";

Александр Ирванец "Ізмарагд княгині Несвіцької".

Что читают на "Холостяке"

Также во время разговора Богдана Романцова и Эмма Антонюк вспомнили, какие книги появлялись в эпизодах 13-го сезона шоу "Холостяк", героем которого стал ветеран Александр "Терен" Будько. В частности, в одном из выпусков участница подарила Александру поэтический сборник "Так ніхто не кохав". По словам Эммы Антонюк, после этого вдвое выросли продажи издания.

"Они дарят книги литературоведов. Например, Ростислав Мельников в последний раз. Герой в кадре читал эту книгу", — отметила Богдана Романцова.

Напомним, украинцы стали больше читать и меньше смотреть телевизор в 2024 году.

Также Фокус писал о книге, которую Александр Усик читал перед боем.