Від завтра в Україні запрацює програма "єКнига": хто може отримати кошти і як їх витратити

Всі українці, яким у 2024 році виповнилося 18 років, зможуть отримати 908 гривень на купівлю книжок. Гроші необхідно використати протягом трьох місяців після їх зарахування.

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16 грудня в Україні стартує проєкт для підтримки книговидання та популяризації читання українською мовою — "єКнига". Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів у п'ятницю 13 грудня.

Згідно з ініціативою, всі українці, яким цього року виповнилося 18 років, отримають 908 гривень для придбання книг українською мовою.

"В умовах, коли росія бомбить наші друкарні, намагається знищити нашу культуру — це важливий елемент підтримки", — сказав очільник уряду.

У рамках програми доступними для купівлі будуть як друковані видання, так і їхні цифрові та аудіоверсії.

"єКнига" для 18-річних: як це працює

Проєкт реалізується через застосунок "Дія" в межах програми "єКнига", запущеної Кабміном 3 грудня. Після зарахування коштів їх можна буде витратити протягом трьох місяців у книгарнях, які приєдналися до ініціативи. Якщо за цей час гроші не будуть використані, вони автоматично повернуться до Українського інституту книги.

Як скористатися програмою "єКнига"

встановити застосунок "Дія" на смартфон;

обрати послугу "єКнига";

перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному із банків України;

подати заявку.

Купувати літературу можна лише українською мовою. Список книгарень, які беруть участь у програмі, буде опубліковано на сайтах "Дія" та Українського інституту книги.

Оплатити придбання книг карткою "єКнига" можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки "єКнига" на сайті книгарні.

У Мінкульті повідомили, що через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків чи її законний представник.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, поділився списком книжок, які радить придбати вже повнолітнім українцям:

"Без зусиль. Досягайте важливого легше" Ґреґа Маккеона, "Навчитися вчитися. Як запустити свій мозок на повну" Барбари Оклі, "Подолати минуле: глобальна історія України" Ярослава Грицака".

Нагадаємо, результати дослідження Info Sapiens показали, що 10% українців щодня читають паперові книжки. 76% прочитаної літератури — україномовна, 21% — російськомовні видання.