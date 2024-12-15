Завтра в Украине заработает программа "еКнига": кто может получить средства и как их потратить

Все украинцы, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, смогут получить 908 гривен на покупку книг. Деньги необходимо использовать в течение трех месяцев после их зачисления.

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16 декабря в Украине стартует проект для поддержки книгоиздания и популяризации чтения на украинском языке — "еКнига". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров в пятницу 13 декабря.

Согласно инициативе, все украинцы, которым в этом году исполнилось 18 лет, получат 908 гривен для приобретения книг на украинском языке.

"В условиях, когда россия бомбит наши типографии, пытается уничтожить нашу культуру — это важный элемент поддержки", — сказал глава правительства.

В рамках программы доступными для покупки будут как печатные издания, так и их цифровые и аудиоверсии.

"еКнига" для 18-летних: как это работает

Проект реализуется через приложение "Дія" в рамках программы "еКнига", запущенной Кабмином 3 декабря. После зачисления средств их можно будет потратить в течение трех месяцев в магазинах, которые присоединились к инициативе. Если за это время деньги не будут использованы, они автоматически вернутся в Украинский институт книги.

Как воспользоваться программой "еКнига"

установить приложение "Дія" на смартфон;

выбрать услугу "еКнига";

перейти по ссылке, открыть специальную виртуальную банковскую карту "еКнига" в одном из банков Украины;

подать заявку.

Покупать литературу можно только на украинском языке. Список магазинов, участвующих в программе, будет опубликован на сайтах "Дія" и Украинского института книги.

Оплатить приобретение книг картой "еКнига" можно в безналичной форме: бесконтактно с использованием смартфона (NFC) на терминале в магазине или с использованием реквизитов карты "еКнига" на сайте магазина.

В Минкульте сообщили, что через год после окончания военного положения при рождении ребенка такую помощь сможет получить один из родителей или его законный представитель.

Михаил Федоров, министр цифровой трансформации Украины, поделился списком книг, которые советует приобрести уже совершеннолетним украинцам:

"Без усилий. Достигайте важного легче" Грега Маккеона, "Научиться учиться. Как запустить свой мозг на полную" Барбары Окли, "Преодолеть прошлое: глобальная история Украины" Ярослава Грицака".

Напомним, результаты исследования Info Sapiens показали, что 10% украинцев ежедневно читают бумажные книги. 76% прочитанной литературы — украиноязычная, 21% — русскоязычные издания.