Доленосна зустріч: жінка продавала книжки улюбленого автора, а потім вийшла за нього заміж (фото)

Шотландка Сара Фрейм наважилася розпочати нове життя, покинувши міжнародну компанію і відкривши власну книгарню. Це рішення жінки стало доленосним, адже скоро вона зустріла улюбленого автора детективів.

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Про цю історію кохання повідомляє видання Daily Record.

Жінка розповідає, що багато років працювала директором компанії у Лондоні, багато подорожувала світом, однак відчула, що з часом їй перестало подобатися ця робота. Саме тоді діти Сари підказали їй ідею зайнятися тим, чим вона давно жила — відкрити власну невелику книгарню.

До початку пандемії пані Фрейм пережила важку депресію від втрати молодшого сина, і вирішила, що настав час для серйозних змін. Воно звільнилася з роботи, повернулася до свого рідного міста та відкрила книжковий магазин The Book Nook. Після того, донька Сари передбачила, що її мама зустріне своє нове кохання в книгарні, і зрештою так і сталося — власниця книжкового магазину зустріла улюбленого автора детективних роман Дугласа Скелтона.

Дуглас і Сара в магазині (фото: Daily Record)

Журналісти пишуть, що перша зустріч відбулася на книжковому фестивалі, який організувала Сара. Саме тоді вони зрозуміли, що між ними є багато спільного, і згодом пара почала зустрічатися, а пізніше — вирішила побратися, справивши урочистості в уже знайомій книгарні.

"Це був справжній роман. Ми зустрілися в магазині, і це так багато значить для нас обох. Ми обоє завзяті читачі та любимо книги. А наше весілля було таким чудовим, і було так приємно провести його тут, у книгарні. Я сама ходжу до церкви, яка розташована поруч з магазином, і тому пастор був дуже радий прийти та провести церемонію, яка була дуже особливою для нас з Дагом", — згадує пані Фрейм.

Сам чоловік згадує, що його запросили на міні-книжковий фестиваль, який відбувався у цій книгарні у 2022-му. Саме там він познайомився із власницею The Book Nook, яка була неймовірно рада, дізнавшись, що її улюблений автор приїде на цю подію.

"Одного разу він [Гордон Браун, письменник і друг Сари — ред.] зателефонував мені і сказав, що він товаришує з Дугласом Скелтоном і буде радий приїхати на книжковий фестиваль. Я була така рада, що ледве не закричала від щастя у слухавку. Дуглас належним чином з’явився з Гордоном, і вони разом влаштували захід", — згадує першу зустріч жінка.

Саме весілля провела доволі скромно, але вишукано: серед гостей були найближчі друзі та родичі, інтер'єр прикрашали казкові вогники, свічки та кульки.

Весілля Сари та Дугласа (фото: Daily Record)

"Перебувати в книгарні — це ніби відчуваєш себе вдома, і навколо нас була вся наша родина. Інші мої діти виросли й теж одружені, мають сім’ї, і всім їм дуже подобається Дуглас. Вони були в захваті від того, що ми одружуємося, тому сказали, що прикрасять для нас магазин.Вони поставили чудові казкові вогники, свічки, зірки та повітряні кульки – це було просто як маленька казкова країна, це було чудово", — розповідає пані Фрейм.

Згодом спільне дітище пари — The Book Nook — став не тільки місцевим надбанням, але двічі поспіль у 2024 та 2025 роках переміг у номінації "Книжковий магазин року" у 2024 та 2025 роках на British Book Awards. Наразі сім'я активно вкладається в діяльність закладу як хабу, де люди "могли збиратися разом і ділитися своїми історіями, читати історії інших людей і говорити про книги".

"Я не могла уявити чотири роки тому, що все буде так, як є зараз. Я хочу, щоб люди відчували себе частиною чогось. Ми з Дугласом знайшли нове кохання та новий прилив життєвих сил. Тому я хочу, аби люди мали нагоду подумати, що попри те, що в житті буває багато темряви, все одно може ставати кращим. І тому мені хочеться дати людям надію, що навіть у найгірші часи завжди є вихід", — каже власниця книгарні Сара Фрейм.

Раніше повідомлялося, що психолог розповів про найважливіші моменти сімейного життя. Вчені виділили кілька ключових елементів, фокусуючись на яких, можна зміцнити його і не жертвувати щастям одне одного.

Згодом стало відомо, як автор бестселерів дарує по 500 доларів співробітникам книгарень. Автор бестселерів Джеймс Паттерсон перед Різдвом роздав сотням співробітників незалежних книжкових магазинів солідні преміальні кошти.