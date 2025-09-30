"Современное чудо света": турист потерял дар речи от библиотеки будущего (видео)

Блогер из США Кристиан Гросси посещал китайский город Чэнду, где случайно попал в местную библиотеку. Он даже сравнил ее с чем-то прямо из фильмов о Гарри Поттере, а его мнение поддержали пользователи.

Увиденную библиотеку сам господин Гросси описал как "современное чудо света", о чем рассказал в своем Instagram.

Видео с туристом стало популярным — набрало более 645 тыс. пользователей. Сам Кристиан говорит в начале ролика, что приглашает "в книжный магазин будущего".

"Это книжный магазин будущего в Китае. Я не могу поверить своим глазам. Это похоже на что-то из Гарри Поттера, и я даже не видел фильмов, но предполагаю, что именно так это выглядит. Это безумие", — можно услышать в его видео.

Эта библиотека расположена на 3-м этаже торгового центра. Кристиан говорит, что никто бы из туристов ни за что не догадался, что она там есть, просто глядя на вход.

Она поражает своей полностью белой конструкцией со спиральными лестницами и балконами, которые открывают захватывающие виды. Библиотека сочетает зоны для чтения, кафе и впечатляющую архитектуру, что делает ее идеальной для книголюбов.

"К тому же вход абсолютно бесплатный, и вас не обязывают покупать книгу или даже кофе. Что, как я считаю, является огромным контрастом с США, где за такое точно взимали бы плату за вход", — признается Кристиан.

Реакция соцсетей

Пользователи соцсетей также были поражены. Больше всего поддержки получили такие реплики:

"Китай на другом уровне. США — страна третьего мира по сравнению с этим";

"Это было интересно увидеть! Очень впечатляющий книжный магазин в любом месте. Вы действительно прилагаете усилия, чтобы посетить и показать нам разные места в той или иной стране. Очень благодарен!";

"Обожаю библиотеки, а эта — просто потрясающая!";

"Я приезжаю в Китай весной на несколько недель! Не могу дождаться!".

