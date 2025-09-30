"Сучасне диво світу": турист утратив дар мови від бібліотеки майбутнього (відео)

Блогер із США Крістіан Гроссі відвідував китайське місто Ченду, де випадково потрапив до місцевої бібліотеки. Він навіть порівняв її з чимось прямо із фільмів про Гаррі Поттера, а його думку підтримали користувачі.

Related video

Побачену бібліотеку сам пан Гроссі описав як "сучасне диво світу", про що розповів у своєму Instagram.

Відео з туристом стало популярним — набрало понад 645 тис. користувачів. Сам Крістіан говорить на початку ролика, що запрошує "до книгарні майбутнього".

"Це книгарня майбутнього в Китаї. Я не можу повірити своїм очам. Це схоже на щось із Гаррі Поттера, і я навіть не бачив фільмів, але припускаю, що саме так це виглядає. Це божевілля", — можна почути в його відео.

Ця бібліотека розташована на 3-му поверсі торгового центру. Крістіан говорить, що ніхто б з туристів нізащо не здогадалися, що вона там є, просто дивлячись на вхід.

Вона вражає своєю повністю білою конструкцією зі спіральними сходами та балконами, які відкривають захопливі краєвиди. Бібліотека поєднує зони для читання, кафе та вражаючу архітектуру, що робить її ідеальною для книголюбів.

"До того ж вхід абсолютно безкоштовний, і вас не зобов’язують купувати книжку чи навіть каву. Що, як я вважаю, є величезним контрастом із США, де за таке точно стягували б плату за вхід", — зізнається Крістіан.

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж також були вражені. Найбільше підтримки отримали такі репліки:

"Китай на іншому рівні. США — країна третього світу в порівнянні з цим";

"Це було цікаво побачити! Дуже вражаюча книгарня будь-де. Ви справді докладаєте зусиль, щоб відвідати й показати нам різні місця в тій чи іншій країні. Дуже вдячний!";

"Обожнюю бібліотеки, а ця — просто вражаюча!";

"Я приїжджаю до Китаю навесні на кілька тижнів! Не можу дочекатися!".

