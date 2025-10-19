Маєток із величезною бібліотекою виставили на продаж: як виглядає рай для книгоманів (фото)

В американському місті Коламбус (штат Огайо) на продаж виставили унікальний будинок. Одним з його унікальних особливостей є приватна колекція книжок, яка налічує сотні екземплярів.

Цей будинок вже назвали "домом мрії для книголюбів", який має масу особливостей для майбутніх власників, повідомляє Newsweek.

Будинок за адресою 43–45 W. Markison Ave. спроєктував і збудував місцевий дизайнер і будівельник Гай Маршалл. Попри свій вигляд старовинного особняка, Book House — це абсолютно нова споруда, створена так, щоб виглядати історично.

"Дім книжок" — це нова будівля, зведена повністю з нуля, але спроєктована так, щоб бути позачасовою. Вона наповнена вінтажними елементами, антикварними речами та майстерністю в дусі старого світу, щоб створити справді історичний характер", — розповідає проєктувальник, додавши, що ідея перетворити дім на бібліотеку виникла природно.

Відео дня

З майже 465 квадратними метрами внутрішнього простору та стелями заввишки 12 футів (понад 3,5 м) Маршалл спершу бачив перед собою порожні стіни, поки не знайшов натхнення.

Бібліотека будинку мрії налічує понад 7000 книжок Фото: newsweek

"Я подумав: що можна зробити, щоб будинок був унікальним, але не надто дорогим? Тож ми власноруч зробили всі шафи, меблі-трансформери й полиці до стелі. Книги придбали у реселера за помірною ціною. Так ми заповнили стіни — і це стало головною темою будинку", — сказав він.

Книги інтегровані майже в кожен елемент дизайну. Зараз будинок використовується як орендне житло для короткострокового проживання, у якому можуть зупинитися до 24 гостей. Попри історичний вигляд, якість будівництва — цілком сучасна. Замість дерев’яного каркаса Маршалл використав цегляну кладку.

"Будинок повністю збудований із кам’яної кладки — цегла зсередини й зовні, як укріплення. Це справжнє "бомбосховище". Ми пофарбували кожен блок у різні відтінки й зробили шви навмисне неакуратними. За формою й функцією це повністю як цегла, але міцніше й дешевше", — пояснив архітектор.

Нині "Дім книжок" виставлений на продаж за 1,689 мільйона доларів США (приблизно 72 мільйони гривень). Однак Маршалл зізнався, що рішення продати далося нелегко.

Бібліотека і зал для читання Фото: newsweek Коридори будинку Фото: newsweek

"Я виставив будинок на продаж лише тому, що маю інший великий проєкт, але не виключаю, що залишу його собі. Мені дуже подобається бути частиною індустрії гостинності — я познайомився з безліччю цікавих людей завдяки гостям", — каже дизайнер.

За словами пана Маршала, він вклався у цей проєкт з любов'ю до своєї справи. Він сподівається, що нові власники збережуть унікальність та особливість цього помешкання.

Раніше Фокус розповідав про те, як жінка продавала книжки улюбленого автора, а потім вийшла за нього заміж. Шотландка Сара Фрейм наважилася розпочати нове життя, покинувши міжнародну компанію і відкривши власну книгарню.

Згодом стало відомо, що турист утратив дар мови від бібліотеки майбутнього. Блогер із США Крістіан Гроссі відвідував китайське місто Ченду, де випадково потрапив до місцевої бібліотеки.