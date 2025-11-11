Огромная секретная коллекция раритетных ретро-авто ржавеет под открытым небом на свалке (видео)
В США обнаружили заброшенную коллекцию старинных авто. Десятки редких машин стоят под открытым небом на импровизированной свалке.
В коллекции насчитали более 30 ретроавто. Ее точную локацию не раскрывают, однако на Youtube-канале Auto Archaeology появилось видео о машинах.
Автомобили не брошены — у них есть владелец. Он скупил немало старинных авто, однако не имеет возможности отреставрировать хотя бы часть из них. Состояние машин оставляет желать лучшего — за годы простоя на улице они заржавели и полуразобраны, поэтому восстановить их будет нелегко.
Все машины — продукция концерна Chrysler 1968-1970 годов. Это большие пятиметровые дорожные крейсеры с мощными V8 под капотом.Важно
В частности, в коллекции насчитали сразу 14 Dodge Super Bee. Все они оснащены 6,3-литровыми двигателями на 335 л. с.
Также под открытым небом стоят 13 Plymouth Road Runner. Одно из авто оснащено редким 7,2-литровым V8 мощностью 390 сил. Таких купе изготовили всего 1130.
7,2-литровых Plymouth GTX насчитали четыре, однако они менее мощные, чем Road Runner — 375 л. с. Кроме того, идентифицировали несколько Dodge Coronet в разных модификациях.
