Огромная секретная коллекция раритетных ретро-авто ржавеет под открытым небом на свалке (видео)

В США обнаружили заброшенную коллекцию старинных авто. Десятки редких машин стоят под открытым небом на импровизированной свалке.

В коллекции насчитали более 30 ретроавто. Ее точную локацию не раскрывают, однако на Youtube-канале Auto Archaeology появилось видео о машинах.

Автомобили не брошены — у них есть владелец. Он скупил немало старинных авто, однако не имеет возможности отреставрировать хотя бы часть из них. Состояние машин оставляет желать лучшего — за годы простоя на улице они заржавели и полуразобраны, поэтому восстановить их будет нелегко.

В коллекции насчитали 14 Dodge Super Bee Фото: скриншот / YouTube

Все машины — продукция концерна Chrysler 1968-1970 годов. Это большие пятиметровые дорожные крейсеры с мощными V8 под капотом.

В частности, в коллекции насчитали сразу 14 Dodge Super Bee. Все они оснащены 6,3-литровыми двигателями на 335 л. с.

Состояние авто оставляет желать лучшего Фото: скриншот / YouTube

Также под открытым небом стоят 13 Plymouth Road Runner. Одно из авто оснащено редким 7,2-литровым V8 мощностью 390 сил. Таких купе изготовили всего 1130.

Фото: скриншот / YouTube

7,2-литровых Plymouth GTX насчитали четыре, однако они менее мощные, чем Road Runner — 375 л. с. Кроме того, идентифицировали несколько Dodge Coronet в разных модификациях.

