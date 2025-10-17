На аукцион выставили необычную коллекцию из более 200 ретро-авто (фото, видео)

В США на аукционе распродают большую коллекцию старинных автомобилей. С молотка уйдут более двух сотен машин, среди которых есть и раритеты.

Ретроавто выставили на продажу в штате Алабама, а полученные за них средства пойдут на благотворительность. Об этом сообщается на сайте Hagerty.

Старинные автомобили являются частью огромной коллекции миллионера и владельца фабрики картонной тары Грега Раска. Она насчитывает 1300 транспортных средств и с 235 машинами он решил расстаться.

Грег Раск — довольно нетипичный автоколлекционер, поскольку предпочитал не раритеты, а массовые модели. Впрочем, в его собрании, которое называется Generous Collection ("Щедрая коллекция") все же хватает и редких автомобилей.

Jaguar XK120 1953 года

В частности, на аукцион выставили родстер Jaguar XK120 1953 года, спорткар Porsche 356, раритетные заряженные Chevrolet Camaro Z28. В коллекции немало Chevrolet Corvette разных годов выпуска, среди которых — модель первого поколения (1962 г.) и лимитированная версия Collector's Edition 1982 года.

Ford Thunderbird 1956 года Chevrolet Corvette 1962 года Chevrolet Corvette Collector "s Edition 1982 года Ford Mustang 1965 года Porsche 356 1964 года Dodge Charger 1967 года Chevrolet Camaro Z28 1970 года Cadillac DeVille 1970 года Pontiac Firebird 1976 года Rolls-Royce Silver Shadow 1979 года Lincoln Continental 1979 года

Довольно редкими являются Ford Mustang 1965 года с 4,7-литровым 271-сильным V8 и купе Dodge Charger 1967 года. Кроме того, с молотка пойдут многочисленные спортивные Pontiac Firebird и Ford Thunderbird, роскошные Rolls-Royce Silver Shadow, Cadillac DeVille и Lincoln Continental.

Кстати, в Украине выставили на продажу коллекцию винтажных мотоциклов BMW 30-х и 40-х годов.

Также Фокус писал, что на аукцион выставили редкий Mercedes с двигателем от суперкара.