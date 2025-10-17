На аукцион выставили необычную коллекцию из более 200 ретро-авто (фото, видео)
В США на аукционе распродают большую коллекцию старинных автомобилей. С молотка уйдут более двух сотен машин, среди которых есть и раритеты.
Ретроавто выставили на продажу в штате Алабама, а полученные за них средства пойдут на благотворительность. Об этом сообщается на сайте Hagerty.
Старинные автомобили являются частью огромной коллекции миллионера и владельца фабрики картонной тары Грега Раска. Она насчитывает 1300 транспортных средств и с 235 машинами он решил расстаться.Важно
Грег Раск — довольно нетипичный автоколлекционер, поскольку предпочитал не раритеты, а массовые модели. Впрочем, в его собрании, которое называется Generous Collection ("Щедрая коллекция") все же хватает и редких автомобилей.
В частности, на аукцион выставили родстер Jaguar XK120 1953 года, спорткар Porsche 356, раритетные заряженные Chevrolet Camaro Z28. В коллекции немало Chevrolet Corvette разных годов выпуска, среди которых — модель первого поколения (1962 г.) и лимитированная версия Collector's Edition 1982 года.
Довольно редкими являются Ford Mustang 1965 года с 4,7-литровым 271-сильным V8 и купе Dodge Charger 1967 года. Кроме того, с молотка пойдут многочисленные спортивные Pontiac Firebird и Ford Thunderbird, роскошные Rolls-Royce Silver Shadow, Cadillac DeVille и Lincoln Continental.
Кстати, в Украине выставили на продажу коллекцию винтажных мотоциклов BMW 30-х и 40-х годов.
Также Фокус писал, что на аукцион выставили редкий Mercedes с двигателем от суперкара.