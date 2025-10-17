На аукціон виставили незвичну колекцію з понад 200 ретроавто (фото, відео)

У США на аукціоні розпродають велику колекцію старовинних автомобілів. Із молотка підуть понад дві сотні машин, серед яких є і раритети.

Ретроавто виставили на продаж у штаті Алабама, а отримані за них кошти підуть на благодійність. Про це повідомляється на сайті Hagerty.

Старовинні автомобілі є частиною величезної колекції мільйонера та власника фабрики картонної тари Грега Раска. Вона нараховує 1300 транспортних засобів і з 235 машинами він вирішив розстатися.

Важливо

Грег Раск – доволі нетиповий автоколекціонер, оскільки надавав перевагу не раритетам, а масовим моделям. Утім, в його зібранні, яке називається Generous Collection ("Щедра колекція") все ж вистачає і рідкісних автомобілів.

Jaguar XK120 1953 року

Зокрема, на аукціон виставили родстер Jaguar XK120 1953 року, спорткар Porsche 356, раритетні заряджені Chevrolet Camaro Z28. У колекції чимало Chevrolet Corvette різних років випуску, серед яких – модель першого покоління (1962 р.) та лімітована версія Collector’s Edition 1982 року.

Ford Thunderbird 1956 року Chevrolet Corvette 1962 року Chevrolet Corvette Collector"s Edition 1982 року Ford Mustang 1965 року Porsche 356 1964 року Dodge Charger 1967 року Chevrolet Camaro Z28 1970 року Cadillac DeVille 1970 року Pontiac Firebird 1976 року Rolls-Royce Silver Shadow 1979 року Lincoln Continental 1979 року

Доволі рідкісними є Ford Mustang 1965 року з 4,7-літровим 271-сильним V8 та купе Dodge Charger 1967 року. Крім того, з молотка підуть численні спортивні Pontiac Firebird і Ford Thunderbird, розкішні Rolls-Royce Silver Shadow, Cadillac DeVille та Lincoln Continental.

До речі, в Україні виставили на продаж колекцію вінтажних мотоциклів BMW 30-х і 40-х років.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили рідкісний Mercedes із двигуном від суперкара.