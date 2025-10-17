Підтримайте нас RU
На аукціон виставили незвичну колекцію з понад 200 ретроавто (фото, відео)

колекція авто
На аукціоні продадуть 235 авто з колекції Грега Раска

У США на аукціоні розпродають велику колекцію старовинних автомобілів. Із молотка підуть понад дві сотні машин, серед яких є і раритети.

Ретроавто виставили на продаж у штаті Алабама, а отримані за них кошти підуть на благодійність. Про це повідомляється на сайті Hagerty.

Старовинні автомобілі є частиною величезної колекції мільйонера та власника фабрики картонної тари Грега Раска. Вона нараховує 1300 транспортних засобів і з 235 машинами він вирішив розстатися.

Важливо
Грег Раск – доволі нетиповий автоколекціонер, оскільки надавав перевагу не раритетам, а масовим моделям. Утім, в його зібранні, яке називається Generous Collection ("Щедра колекція") все ж вистачає і рідкісних автомобілів.

Jaguar XK120 1953
Jaguar XK120 1953 року

Зокрема, на аукціон виставили родстер Jaguar XK120 1953 року, спорткар Porsche 356, раритетні заряджені Chevrolet Camaro Z28. У колекції чимало Chevrolet Corvette різних років випуску, серед яких – модель першого покоління (1962 р.) та лімітована версія Collector’s Edition 1982 року.

Відео дня
Ford Thunderbird 1956
Ford Thunderbird 1956 року
Chevrolet Corvette 1962
Chevrolet Corvette 1962 року
Chevrolet Corvette 1982
Chevrolet Corvette Collector"s Edition 1982 року
Ford Mustang 1965
Ford Mustang 1965 року
Porsche 356C
Porsche 356 1964 року
Dodge Charger 1967
Dodge Charger 1967 року
Chevrolet Camaro Z28 1970
Chevrolet Camaro Z28 1970 року
Cadillac DeVille 1970
Cadillac DeVille 1970 року
Pontiac Firebird 1976
Pontiac Firebird 1976 року
Rolls-Royce Silver Shadow 1979
Rolls-Royce Silver Shadow 1979 року
Lincoln Continental 1979
Lincoln Continental 1979 року
Доволі рідкісними є Ford Mustang 1965 року з 4,7-літровим 271-сильним V8 та купе Dodge Charger 1967 року. Крім того, з молотка підуть численні спортивні Pontiac Firebird і Ford Thunderbird, розкішні Rolls-Royce Silver Shadow, Cadillac DeVille та Lincoln Continental.

До речі, в Україні виставили на продаж колекцію вінтажних мотоциклів BMW 30-х і 40-х років.

Також Фокус писав, що на аукціон виставили рідкісний Mercedes із двигуном від суперкара.