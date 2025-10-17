На аукціон виставили незвичну колекцію з понад 200 ретроавто (фото, відео)
У США на аукціоні розпродають велику колекцію старовинних автомобілів. Із молотка підуть понад дві сотні машин, серед яких є і раритети.
Ретроавто виставили на продаж у штаті Алабама, а отримані за них кошти підуть на благодійність. Про це повідомляється на сайті Hagerty.
Старовинні автомобілі є частиною величезної колекції мільйонера та власника фабрики картонної тари Грега Раска. Вона нараховує 1300 транспортних засобів і з 235 машинами він вирішив розстатися.Важливо
Грег Раск – доволі нетиповий автоколекціонер, оскільки надавав перевагу не раритетам, а масовим моделям. Утім, в його зібранні, яке називається Generous Collection ("Щедра колекція") все ж вистачає і рідкісних автомобілів.
Зокрема, на аукціон виставили родстер Jaguar XK120 1953 року, спорткар Porsche 356, раритетні заряджені Chevrolet Camaro Z28. У колекції чимало Chevrolet Corvette різних років випуску, серед яких – модель першого покоління (1962 р.) та лімітована версія Collector’s Edition 1982 року.
Доволі рідкісними є Ford Mustang 1965 року з 4,7-літровим 271-сильним V8 та купе Dodge Charger 1967 року. Крім того, з молотка підуть численні спортивні Pontiac Firebird і Ford Thunderbird, розкішні Rolls-Royce Silver Shadow, Cadillac DeVille та Lincoln Continental.
До речі, в Україні виставили на продаж колекцію вінтажних мотоциклів BMW 30-х і 40-х років.
Також Фокус писав, що на аукціон виставили рідкісний Mercedes із двигуном від суперкара.