Величезна секретна колекція раритетних ретроавто іржавіє просто неба на звалищі (відео)

У США виявили покинуту колекцію старовинних авто. Десятки рідкісних машин стоять просто неба на імпровізованому звалищі.

У колекції нарахували понад 30 ретроавто. Її точну локацію не розкривають, проте на Youtube-каналі Auto Archaeology з’явилося відео про машини.

Автомобілі не покинуті – у них є власник. Він скупив чимало старовинних авто, проте не має можливості відреставрувати хоча б частину з них. Стан машин залишає бажати кращого – за роки простою надворі вони заіржавіли і напіврозібрані, тому відновити їх буде нелегко.

У колекції нарахували 14 Dodge Super Bee Фото: скриншот / YouTube

Усі машини — продукція концерну Chrysler 1968-1970 років. Це великі п’ятиметрові дорожні крейсери з потужними V8 під капотом.

Зокрема, у колекції нарахували одразу 14 Dodge Super Bee. Усі вони оснащені 6,3-літровими двигунами на 335 к. с.

Стан авто залишає бажати кращого Фото: скриншот / YouTube

Також просто неба стоять 13 Plymouth Road Runner. Одне з авто оснащене рідкісним 7,2-літровим V8 потужністю 390 сил. Таких купе виготовили лише 1130.

Фото: скриншот / YouTube

7,2-літрових Plymouth GTX нарахували чотири, проте вони менш потужні, аніж Road Runner – 375 к. с. Крім того, ідентифікували кілька Dodge Coronet у різних модифікаціях.

