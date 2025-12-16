Зимова казка: німець зібрав найбільшу у світі колекцію снігових куль (фото, відео)

11 тисяч снігових куль зібрав Йозеф Кардинал із Нюрнберга (Німеччина), і тепер він офіційно став рекордсменом як володар найбільшої такої колекції у світі.

Це — вже другий рекорд Кардинала, оскільки вперше він потрапив до Книги рекордів Гіннеса 2002 року, коли в нього було 6100 куль, повідомляється на сайті КРГ. За 23 роки його колекція майже подвоїлася.

З чого все почалося

Збирати снігові кулі Йозеф почав 1984 року, коли йому подарували цей різдвяний сувенір. Відтоді друзі часто презентували їх чоловікові. Пізніше Кардинал почав і сам купувати кулі, які особливо сподобалися.

Подорожуючи світом зі своєю дружиною, він шукав нові та унікальні екземпляри. Йозеф не міг заспокоїться доти, доки не знаходив справді неповторну кулю, щоб привезти її додому.

Найунікальніші екземпляри

Колекція двічі рекордсмена варіюється від крихітних снігових куль, схожих на шпильку, яку можна прикріпити до одягу, до гігантських, наприклад, ліхтарного стовпа, що вищий за нього самого. Серед найбільш унікальних екземплярів, якими він володіє, є куля у формі телефону Coca-Cola, куля у формі потопаючого "Титаніка" і куля у формі гелікоптера, яким керує сам Санта-Клаус.

Відео дня

У Кардинала також є багато снігових куль, що зображують ідеальні святкові сцени, кулі, присвячені таким фільмам, як "Зоряні війни" і "Володар перснів", і навіть сніговик у масці, присвячений карантину через коронавірус, з написом "Corona 2020" на основі.

Багато з його куль — рідкісні, лімітовані витвори, які колекціонеру-початківцю сьогодні було б важко дістати.

Найстаріша снігова куля в колекції Йозефа — це куля з мініатюрною фігуркою Ейфелевої вежі, виготовлена 1889 року в Парижі. У Йозефа також є снігова куля із зображенням його власного будинку і ще одна, спеціально виготовлена на честь 10-тисячного поповнення його колекції.

"Мені подобається романтика снігових куль і те, як вони прекрасні, коли їх струшуєш, і сніг падає. Люди люблять снігові кулі, тому що вони втілюють ідеальний світ. Очевидно, нереалістичний, і саме тому нас до них тягне", — пояснив свою пристрасть чоловік.

Попри таке захоплення, сам Йозеф зізнається, що не любить холод. Він обожнює сонце, але оскільки в Нюрнберзі снігу випадає мало, він компенсує його нестачу "снігом" своїх куль.

Музей снігових куль

Колекція Кардинала настільки об'ємна, що він розташував її в підвалі свого будинку на полицях і всіх вільних місцях. За його словами, у нього залишилося місце для того, щоб довести кількість куль до 12 тисяч.

Тепер до нього в підвал приходять цілі екскурсії, щоб помилуватися його зібранням.

Йозеф зізнається, що відвідувачі завжди дивуються, коли вперше заходять до його будинку. Навіть знаючи, що в нього є колекція, люди ніколи не очікують, що вона буде такою великою, а виходячи, мимоволі починають по-іншому дивитися на ці новорічні сувеніри.

Відеоекскурсія музеєм снігових куль Йозефа Кардинала

Нагадаємо, в американському місті Коламбус (штат Огайо) на продаж виставили унікальний будинок. Однією з його унікальних особливостей є приватна колекція книжок, яка налічує сотні екземплярів.

Також повідомлялося, що величезна секретна колекція раритетних ретро-авто іржавіє просто неба на звалищі.