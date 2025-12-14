Поддержите нас UA
Украинец купил землю в Италии за 750 евро — в гости к нему едут из 18 стран мира

Макс Трембанчук купил землю в Италии
Фермер Макс Трембанчук | Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Украинец Макс Трембанчук, который сейчас проживает в Италии и работает коммерческим директором в международной компании, серьезно занялся фермерством и производит оливковое масло. В эксклюзивном интервью с Фокусом он рассказывает о своей жизни, работе и отдыхе.

Недавно Макс похвастался приобретением земельного участка с оливковым садом, который обошелся ему в 750 евро за 10 "соток". Хозяин заплатил 4500 евро за весь участок. В этом году он уже собрал первый урожай и сделал свое оливковое масло. Как сейчас идут дела, — фермер делится в разговоре с Фокусом.

Зачем вам оливковый сад?

Это давняя мечта. Когда я еще жил в Украине, хотел иметь собственную ферму и заниматься выращиванием растений или животных. Для этого даже приобрел землю, но реализовать идею так и не успел.

В 2022 году, еще до войны, я переехал за границу, а в 2023-м — в Италию. Одной из причин переезда, кстати, была любовь к итальянским продуктам: по моему мнению, они одни из лучших в Европе. Италия нравилась мне как туристу, но не представлял своей жизни здесь.

Відео дня

Вы работаете в другой сфере. Почему решили заняться фермерством?

Да, я — коммерческий директор в международной медиа-компании. Это дистанционная работа: большую часть времени провожу за компьютером на звонках с командами со всего мира.

Макс Трембанчук в Италии
Макс Трембанчук занялся фермерством
Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Именно поэтому хотелось иметь параллельно локальное дело, где можно работать руками и отвлекаться. Быть ближе к земле!

Как нашли этот участок?

Случайно. Исследовал окрестности на мотоцикле, потому что живу на юге Италии, недалеко от Бари. Когда нахожу интересное место, ставлю метку на Google Maps, а потом смотрю, какая недвижимость продается рядом.

На одном из сайтов ввел нужную зону — и увидел, что там продают несколько садов. Написал владельцу еще в декабре 2024 года. Общались долго: то праздники, то каникулы, то "после праздников". Здесь люди очень неторопливы. В конце концов, встретились только в феврале 2025 года. Мне понравилось, что это был не коммерческий, а "домашний" сад. Деревья не стояли ровными рядами, все было высажено хаотично — так, как в селах в Украине. Это показалось мне очень близким.

Оливковые деревья в Италии
В саду примерно 110 деревьев возрастом 40-50 лет
Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Этот сад старый: примерно 110 деревьев в возрасте 40-50 лет на площади 0,6 гектара. За ним почти не ухаживали последние годы, но для меня это было скорее преимуществом, потому что хотелось самому восстанавливать его и видеть прогресс.

Сколько стоил участок?

4,5 тысячи евро — сама земля и сад, еще 1,5 тысячи — налоги, платежи, нотариус. Итого — 6 тысяч евро за 60 "соток", то есть около тысячи евро за 10 соток. Для сельскохозяйственной земли — это ниже рынка.

Почему бывшие владельцы продавали участок?

Потому что таких садов в Италии сейчас очень много, — и многие из них заброшены. На владельцев возлагаются определенные обязанности: скашивать траву, перепахивать землю — это важно, чтобы не размножались вредители и не было пожаров.

Качели в саду
Таких садов в Италии сейчас очень много, — и многие из них заброшены.
Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Люди, которые продавали сад, были старшего возраста. Ни они, ни их дети не хотели этим заниматься, ведь небольшой сад не очень выгоден — рентабельность мала.

Как начали ухаживать за садом?

После заключения сделки в апреле нанял людей, которые занимаются обрезкой деревьев. Много учился у них, параллельно познакомился с местным фермером, который имеет биопроизводство, то есть без химии. Он щедро делится опытом. Общаюсь на итальянском еще неидеально, но достаточно хорошо, чтобы получать советы.

Каким был ваш первый урожай?

950 кг оливок дали 140 литров масла. Обычно со 100 кг получается 15-25 литров, в зависимости от сорта и степени спелости.

Оливки в руке
950 кг оливок дают 140 литров масла
Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Я собирал более зеленые оливки — в них больше полифенолов, а это ключевая их ценность в масле. Такие плоды обладают сильными антиоксидантными свойствами. Знаю об этом, потому что у меня медицинское образование, — выучился на семейного врача, хотя никогда по специальности не работал.

Как вы реализовали продукцию?

Весь год вел небольшой блог в Threads, где рассказывал о саде и процессе ухода. Продал все масло через несколько дней после сбора: разлил в бутылки по 0,35 л и отправил в 16 стран мира. В Украине также сотрудничаю с несколькими ресторанами высокого уровня.

Макс Трембанчук
Макс дегустирует продукцию
Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

В целом зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, плачу налоги в Украине, хотя работаю непосредственно в Италии. Согласно местному законодательству, это разрешено.

Вы упоминали, что параллельно с уходом за садом у вас появился еще один проект. Расскажите о нем.

Да, в этом году в моем саду запустился глемпинг — в формате краудфандинга. Идея родилась естественно. Когда я начал писать в своем блоге о саде, атмосфере спокойствия, уюта и тишины, это откликнулось многим людям в разных странах. Они писали, что хотели бы приехать: поработать вместе со мной, отдохнуть, погулять среди оливковых деревьев. В какой-то момент я понял, что хочу дать такую возможность, но не делать из этого коммерческий бизнес в традиционном смысле.

Макс Трембанчук с оливками
Фермер организовал глэмпинг
Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Именно поэтому выбрал модель сообщества. Люди могут вкладываться вместе со мной, в том числе финансово. Так привлек 27 участников из 18 стран мира: каждый сделал взнос по 100 евро, таким образом общий бюджет составил 2700 евро.

На эти средства приобрел большой глемпинг — тент-палатку на 8 мест. Далее буду покупать инфраструктуру: солнечные панели, воду, вещи для гигиены, — все необходимое. Также сделали маленькую летнюю кухню: уже даже готовили там блюда. Еще планирую сделать печь для пиццы и блюд в печи. Кухонная зона расположена под старым дубом — и для меня это имеет особую атмосферу, немного казацкую.

