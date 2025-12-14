Украинец купил землю в Италии за 750 евро — в гости к нему едут из 18 стран мира

Украинец Макс Трембанчук, который сейчас проживает в Италии и работает коммерческим директором в международной компании, серьезно занялся фермерством и производит оливковое масло. В эксклюзивном интервью с Фокусом он рассказывает о своей жизни, работе и отдыхе.

Недавно Макс похвастался приобретением земельного участка с оливковым садом, который обошелся ему в 750 евро за 10 "соток". Хозяин заплатил 4500 евро за весь участок. В этом году он уже собрал первый урожай и сделал свое оливковое масло. Как сейчас идут дела, — фермер делится в разговоре с Фокусом.

— Зачем вам оливковый сад?

Это давняя мечта. Когда я еще жил в Украине, хотел иметь собственную ферму и заниматься выращиванием растений или животных. Для этого даже приобрел землю, но реализовать идею так и не успел.

В 2022 году, еще до войны, я переехал за границу, а в 2023-м — в Италию. Одной из причин переезда, кстати, была любовь к итальянским продуктам: по моему мнению, они одни из лучших в Европе. Италия нравилась мне как туристу, но не представлял своей жизни здесь.

— Вы работаете в другой сфере. Почему решили заняться фермерством?

Да, я — коммерческий директор в международной медиа-компании. Это дистанционная работа: большую часть времени провожу за компьютером на звонках с командами со всего мира.

Макс Трембанчук занялся фермерством Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Именно поэтому хотелось иметь параллельно локальное дело, где можно работать руками и отвлекаться. Быть ближе к земле!

— Как нашли этот участок?

Случайно. Исследовал окрестности на мотоцикле, потому что живу на юге Италии, недалеко от Бари. Когда нахожу интересное место, ставлю метку на Google Maps, а потом смотрю, какая недвижимость продается рядом.

На одном из сайтов ввел нужную зону — и увидел, что там продают несколько садов. Написал владельцу еще в декабре 2024 года. Общались долго: то праздники, то каникулы, то "после праздников". Здесь люди очень неторопливы. В конце концов, встретились только в феврале 2025 года. Мне понравилось, что это был не коммерческий, а "домашний" сад. Деревья не стояли ровными рядами, все было высажено хаотично — так, как в селах в Украине. Это показалось мне очень близким.

В саду примерно 110 деревьев возрастом 40-50 лет Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Этот сад старый: примерно 110 деревьев в возрасте 40-50 лет на площади 0,6 гектара. За ним почти не ухаживали последние годы, но для меня это было скорее преимуществом, потому что хотелось самому восстанавливать его и видеть прогресс.

— Сколько стоил участок?

4,5 тысячи евро — сама земля и сад, еще 1,5 тысячи — налоги, платежи, нотариус. Итого — 6 тысяч евро за 60 "соток", то есть около тысячи евро за 10 соток. Для сельскохозяйственной земли — это ниже рынка.

— Почему бывшие владельцы продавали участок?

Потому что таких садов в Италии сейчас очень много, — и многие из них заброшены. На владельцев возлагаются определенные обязанности: скашивать траву, перепахивать землю — это важно, чтобы не размножались вредители и не было пожаров.

Таких садов в Италии сейчас очень много, — и многие из них заброшены. Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Люди, которые продавали сад, были старшего возраста. Ни они, ни их дети не хотели этим заниматься, ведь небольшой сад не очень выгоден — рентабельность мала.

— Как начали ухаживать за садом?

После заключения сделки в апреле нанял людей, которые занимаются обрезкой деревьев. Много учился у них, параллельно познакомился с местным фермером, который имеет биопроизводство, то есть без химии. Он щедро делится опытом. Общаюсь на итальянском еще неидеально, но достаточно хорошо, чтобы получать советы.

— Каким был ваш первый урожай?

950 кг оливок дали 140 литров масла. Обычно со 100 кг получается 15-25 литров, в зависимости от сорта и степени спелости.

950 кг оливок дают 140 литров масла Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Я собирал более зеленые оливки — в них больше полифенолов, а это ключевая их ценность в масле. Такие плоды обладают сильными антиоксидантными свойствами. Знаю об этом, потому что у меня медицинское образование, — выучился на семейного врача, хотя никогда по специальности не работал.

— Как вы реализовали продукцию?

Весь год вел небольшой блог в Threads, где рассказывал о саде и процессе ухода. Продал все масло через несколько дней после сбора: разлил в бутылки по 0,35 л и отправил в 16 стран мира. В Украине также сотрудничаю с несколькими ресторанами высокого уровня.

Макс дегустирует продукцию Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

В целом зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, плачу налоги в Украине, хотя работаю непосредственно в Италии. Согласно местному законодательству, это разрешено.

— Вы упоминали, что параллельно с уходом за садом у вас появился еще один проект. Расскажите о нем.

Да, в этом году в моем саду запустился глемпинг — в формате краудфандинга. Идея родилась естественно. Когда я начал писать в своем блоге о саде, атмосфере спокойствия, уюта и тишины, это откликнулось многим людям в разных странах. Они писали, что хотели бы приехать: поработать вместе со мной, отдохнуть, погулять среди оливковых деревьев. В какой-то момент я понял, что хочу дать такую возможность, но не делать из этого коммерческий бизнес в традиционном смысле.

Фермер организовал глэмпинг Фото: Личный архив | Макс Трембанчук

Именно поэтому выбрал модель сообщества. Люди могут вкладываться вместе со мной, в том числе финансово. Так привлек 27 участников из 18 стран мира: каждый сделал взнос по 100 евро, таким образом общий бюджет составил 2700 евро.

На эти средства приобрел большой глемпинг — тент-палатку на 8 мест. Далее буду покупать инфраструктуру: солнечные панели, воду, вещи для гигиены, — все необходимое. Также сделали маленькую летнюю кухню: уже даже готовили там блюда. Еще планирую сделать печь для пиццы и блюд в печи. Кухонная зона расположена под старым дубом — и для меня это имеет особую атмосферу, немного казацкую.

