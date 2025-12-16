Новая тактика обстрелов Киева и секреты работы ПВО: боец объяснил, что работает против атак РФ (видео)

За последние годы полномасштабной войны Россия существенно изменила тактику воздушных атак на Украину, усложнив работу противовоздушной обороны. Боец ПВО Денис "Пудж" объяснил, как украинские подразделения адаптируются к новым угрозам.

В частности, как рассказал военный в интервью Фокусу, тактика российских войск во время атак на Украину за последние годы существенно изменилась. Враг отказался от дневных массированных ударов и повысил высоту полета беспилотников.

"Да, и днем, тогда работать было значительно легче, чем сейчас. Сейчас же они осуществляют удары преимущественно ночью и повысили высоту полета "Шахедов". Поэтому эффективность нашей работы немного снизилась. Стало сложнее работать по ним", — отметил боец Денис "Пудж".

Он добавил, что ранее противник запускал большие партии ракет — иногда до 70-100 за раз.

"В настоящее время тактика изменилась, и мы надеемся, что это также свидетельствует об ограниченности их запасов", — пояснил военный.

Відео дня

Что касается борьбы с беспилотниками, эффективными остаются зенитные установки "Гепард" и ЗУ, которые позволяют сбивать по три-четыре "Шахеды" за ночь. Денис также отметил, что использование как современного, так и советского вооружения дает подразделениям большую автономию.

Чем отличается "Стингер" от "Иглы" на практике

Также в интервью боец противовоздушной обороны объяснил, в чем заключается разница между советскими ПЗРК типа "Игла" и западными "Стингерами" и почему на практике он отдает предпочтение именно иностранному комплексу. По его словам, хотя "Игла" проще в использовании, во время борьбы с российскими дронами-камикадзе эффективнее оказывается "Стингер".

В частности, за время службы он работал исключительно с переносным зенитно-ракетным комплексом FIM-92 Stinger. В то же время во время обучения военный имел возможность ознакомиться с принципами работы других ПЗРК на тренажерах, в частности советской "Иглы", что позволило ему сравнить эти системы с точки зрения удобства и боевого применения.

По словам бойца, "Игла" конструктивно проще для оператора. Принцип ее использования сводится к захвату цели головкой самонаведения и осуществлению пуска без дополнительных корректировок. Зато "Стингер" требует от стрелка большей концентрации и точности при прицеливании, ведь после запуска ракета имеет характерную начальную "просадку", которую необходимо учитывать.

"На тренажерах мне показалось, что с "Иглы" работать гораздо проще: захватил цель, нажал курок — и все. В "Стингере" же нужно правильно перенести цель в прицеле, потому что ракета после старта проседает примерно до 90 сантиметров и только потом выходит на траекторию", — пояснил Денис.

Он уточнил, что для компенсации этой особенности в прицельных устройствах "Стингера" предусмотрены специальные метки, которые помогают оператору правильно скорректировать наведение. У "Иглы" такой необходимости нет — ракета стабилизируется сразу после выхода из пусковой трубы.

Боец ПВО Денис "Пудж" работает со "Стингером" Фото: Фокус

Вместе с тем, ключевым отличием, по словам военного, является не удобство, а боевая эффективность в конкретных условиях войны. В частности, при отражении атак "Шахедов" советский комплекс показывает значительно худшие результаты.

"По "Шахедам", по моему опыту, гораздо проще работать со "Стингером". "Игла" их почти не захватывает, она больше рассчитана на самолеты, вертолеты и ракеты", — отметил боец ПВО.

Денис также добавил, что выбор конкретного типа вооружения обычно не зависит от самого стрелка — комплексы распределяет командование с учетом подготовки и навыков личного состава. В то же время даже если бы у него была возможность выбирать, он бы снова остановился на "Стингере", с которым уже имеет значительный практический опыт.

По его словам, подразделения ПВО работают с тем оружием, которое получают на позициях, а командование пытается обеспечивать бойцов именно теми комплексами, с которыми они демонстрируют лучшие результаты во время боевой работы.

Как украинская ПВО приспосабливается к новым угрозам БПЛА

Также военный рассказал об изменении тактики применения российских беспилотников типа "Шахед" и новых вызовах для украинской ПВО. По его словам, дроны все чаще поднимаются на большую высоту, что затрудняет их обнаружение и поражение, особенно ночью, и зенитчики часто ориентируются на звук полета.

Он пояснил, что часть дронов типа "Гербер" запускается без боевого заряда, однако их трудно отличить от ударных.

"Мы научились определять по звуку. У "Шахеда" он более громкий и непрерывный", — отметил боец.

Даже без боевого заряда дроны могут нанести вред людям при падении, хотя разрушение зданий ограничено.

Военный также рассказал о МВГ: из-за высоты полета "Шахедов" эффективность групп в ночное время снижается. Дроны поднимаются до двух-трех километров, и при низкой облачности или тумане их сложно заметить даже в тепловизор. Для попадания нужно учитывать опережение цели и стрелять вперед.

Что касается дистанционного управления дронами, он отметил, что сейчас на большие расстояния это практически не применяется, хотя технология потенциально повышает угрозу. Оптоволоконные беспилотники создают серьезные проблемы, но украинские разработчики активно работают над аналогами

Зенитчик подчеркнул, что постоянное изменение тактики "Шахедов" заставляет ПВО адаптироваться и совершенствовать методы противодействия, чтобы эффективно защищать инфраструктуру и население.

С какими ракетами ПВО имеет больше всего трудностей

Отвечая на вопрос журналистки о том, стало ли больше в последнее время ракет, которые труднее всего сбивать, Денис "Пудж" отметил, что Россия значительно нарастила количество пусков баллистического вооружения. По его словам, если в начале полномасштабной войны такие атаки были менее интенсивными, то сейчас противник применяет их гораздо чаще.

Он уточнил, что речь идет прежде всего о баллистических ракетах типа "Искандер-М", которые запускаются с наземных пусковых установок и считаются одними из самых сложных целей для противовоздушной обороны из-за высокой скорости и особенностей траектории.

Денис "Пудж" отметил, что собственных средств для перехвата таких ракет Украина пока не имеет.

"Все, что способно работать по баллистике, — это системы от партнеров", — пояснил он, добавив, что ключевую роль в этом играют комплексы Patriot.

Отдельно военный обратил внимание на использование противником ракет-обманок. Он пояснил, что, в отличие от дронов типа "Шахед", в случае с ракетами невозможно определить, есть ли у них боевая часть.

"Были ситуации, когда запускали ракеты без заряда, но понять это невозможно. Поэтому по ним все равно приходится работать, ведь речь идет о безопасности людей", — отметил Денис.

В то же время он отметил, что над Киевом не сталкивался с целями, которые украинская ПВО не могла бы поразить, и подчеркнул, что оборона столицы работает по всем типам угроз.

Вместе с тем Денис "Пудж" отметил, что на прифронтовых территориях ситуация сложнее. По его словам, сейчас Украина не имеет эффективных средств для перехвата управляемых авиабомб — КАБов и ФАБов, которые наносят мощные удары и вызывают значительные разрушения.

Как РЭБ снижает эффективность атак дронов "Шахед"

Также военный во время разговора рассказал о том, что средства радиоэлектронной борьбы сейчас играют важную роль в противодействии российским дронам-камикадзе типа "Шахед". По его словам, именно благодаря РЭБ значительная часть вражеских беспилотников не долетает до запланированных целей, теряет управление или меняет направление полета.

Как рассказал боец ПВО Денис "Пудж" в интервью Фокусу, под воздействием радиоэлектронной борьбы дроны могут вести себя непредсказуемо — падать самостоятельно или же улетать в сторону, которая не контролируется противником.

"Большую часть "Шахедов" сейчас давит именно РЭБ. Они либо падают сами, либо могут вообще улететь в другую сторону", — отметил военный.

В то же время Денис отметил, что возможности РЭБ не являются безграничными. В частности, он скептически оценивает перспективы полной защиты от ракет только с помощью радиоэлектронных средств.

"Я не видел, чтобы ракеты удавалось так же заглушить РЭБом", — пояснил боец ПВО.

Отдельно он обратил внимание на риски чрезмерного использования таких систем. По словам военного, в случае попытки "заглушить все" пострадает не только враг, но и собственная инфраструктура.

"Тогда не будет связи вообще — ни GPS, ни навигации, ни телефонной связи. Это очень сильно повлияет и на нашу работу", — подчеркнул Денис.

Комментируя формулировку "цель потеряна" в сводках Генерального штаба ВСУ, боец пояснил, что в большинстве случаев речь идет об успешном подавлении вражеского объекта средствами РЭБ.

"Это означает, что цель была заглушена. Она перестает понимать, где находится, и может либо резко изменить направление полета, либо просто упасть", — подытожил он.

Напомним, что мониторинговые каналы сообщают о перемещении снаряженных стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и рост угрозы массированного удара РФ с применением ракет и дронов, на фоне чего Россия продолжает целенаправленные атаки по украинской энергетической инфраструктуре.

Также Фокус писал, что ближе к рассвету 16 декабря ВС РФ нанесли удар "Шахедами" по Запорожью, в результате чего была повреждена жилая многоэтажка города.