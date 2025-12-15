РФ готовит новый массированный удар по Украине: мониторы подсчитали, сколько снаряжено самолетов

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС, по данным Monitor, покидают авиабазу "Энгельс" и держат курс на "Оленью". Другой канал "ППО Радар" утверждает, что также существует угроза применения противником ракет "Калибр", "Искандер" и "Кинжал".

Оккупанты уже снарядили два борта Ту-95МС крылатыми ракетами, и бомбардировщики покидают авиабазу "Энгельс-2" и перелетают на базу "Оленья", сообщает мониторинговый канал Tracking.

Кроме того, еще минимум два снаряженных Ту-95МС уже находятся на Дальнем Востоке, откуда Россия в последнее время активно бомбит Украину.

По информации канала "ППО Радар", для массированного удара ВС РФ могут использовать от 4 до 6 Ту-95 МС, до трех бомбардировщиков Ту-160 и около 700 ударных дронов разных типов. Также есть угроза применения до 24 ракет типа "Калибр" из акватории Черного моря, до 16 баллистических ракет "Искандер-М" и около пяти аэробаллистических ракет "Кинжал".

Украинцам необходимо реагировать на сигналы воздушной тревоги и следить за информацией о пусках и движении ракет и дронов.

В Воздушных силах ВСУ информацию о подготовке врага к возможному удару пока не комментировали.

В последнее время Россия методично и прицельно выбивает энергетические объекты в Украине, чтобы оставить людей без элементарных условий жизни. По мнению обозревателей The Washington Post, Киев и восток Украины в шаге от полного блэкаута из-за массированных атак РФ.

Эксперты не берутся сказать, сколько атак России понадобится для того, чтобы устроить абсолютный энергетический коллапс, учитывая, что из-за ослабления украинской ПВО защита остальной части энергосистемы осложнена.

Тем временем в Одесской области, которую враг массированно обстреливает уже несколько дней и ночей подряд, более 430 тысяч потребителей остаются без электроснабжения.

Что касается остальной части Украины, которая страдает от многочасовых отключений света, то аналитики не прогнозируют особо заметного облегчения с отключениями.

Более того, правительство приняло решение пересмотреть перечень критической инфраструктуры, не подлежащей ограничению э/э.

