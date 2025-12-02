Новая тактика: что изменилось в ракетных ударах ВС РФ по Украине

Для боевых вылетов ВС РФ начали постоянно использовать авиабазы на Дальнем Востоке – "Украинка" и "Белая". Оттуда вылетают и совершают пуски ракет по Украине Ту-95МС.

Из-за этого время подлета к рубежам теперь составляет 6–8 часов, сообщает мониторинговый канал Treacking.

Во время масштабных ракетных атак по Украине 30 октября, а также 19 и 29 ноября вылеты бортов Ту-95МС на пуски ракет осуществлялись прямо с Дальнего Востока.

После пусков Ту-95МС сразу снаряжают, после чего они перелетают на Дальний Восток, откуда вскоре снова совершают пуски крылатых ракет Х-101/555

"Тактика ракетных атак изменена практически полностью. На фото 7х бортов Ту-95МС на авиабазе Энгельс-2, которые были задействованы для ракетной атаки 29.11. Все они уже находятся на Дальнем Востоке, как минимум 4х из них могут быть снаряжены крылатыми ракетами Х-101/555", – отмечается в публикации.

Відео дня

Стратегические бомбардировщики на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области Фото: Telegram

29 ноября российские оккупанты атаковали ракетами и дронами Киев, нанеся масштабные разрушения.

Тем временем, несмотря на высокие показатели работы украинской ПВО в ноябре, когда было уничтожено 82% российских воздушных целей, Украина сталкивается с серьезными вызовами в противодействии баллистическому вооружению. Наибольшую опасность сейчас представляют ракеты типа С-300, которые украинским силам обороны перехватить крайне трудно.

Такая ситуация сложилась -за нехватки специализированных средств, рассказал Дмитрий Следюк, руководитель учебного департамента НАВУ (Центра для пилотов дронов).

Напомним, Силы обороны Украины принимают эффективные меры для снижения эффективности российских управляемых авиабомб.