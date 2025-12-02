Украина не сбила ни одной ракеты С-300 в ноябре: эксперт объяснил причины и назвал решение

Несмотря на высокие показатели работы украинской ПВО в ноябре, когда было уничтожено 82% российских воздушных целей, Украина сталкивается с серьезными вызовами в противодействии баллистическому вооружению. Наибольшую опасность сейчас представляют ракеты типа С-300, которые украинским силам обороны перехватить крайне трудно.

Статистика борьбы с этим типом вооружения неутешительна из-за нехватки специализированных средств. Об этом в эфире телеканала "Киев24" рассказал Дмитрий Следюк, руководитель учебного департамента НАВУ (Центра для пилотов дронов).

"Нам просто не хватает средств для поражения баллистики. Баллистика для нас — это наиболее быстрое оружие, которое труднее сбивать. Наиболее опасными сейчас являются ракеты С-300: из десяти ракет мы не сбили вообще ни одной", — подчеркнул Следюк.

Главная проблема заключается в траектории и скорости полета этих ракет. Как объясняет специалист, ракета С-300 заходит на цель практически вертикально сверху и на огромной скорости. Это оставляет силам ПВО критически мало времени на обнаружение угрозы и реакцию.

Відео дня

Под ударом чаще всего оказываются Киев, Днепр и Харьков, однако угроза существует для любого региона Украины, поскольку враг продолжает тактику поражения энергетической инфраструктуры.

Впрочем, ситуация может измениться с усилением украинской системы ПВО западными образцами вооружения. Дмитрий Следюк отметил, что эффективно противодействовать такой баллистике способна новая модификация франко-итальянского зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

"Этот комплекс должен сбивать такие ракеты, потому что у них стоит радар, который видит вертикально вверх. К нам уже прибывают такие комплексы, поэтому я надеюсь, что в будущем эти ракеты мы будем сбивать более эффективно", — подытожил эксперт.

Напомним, Фокус писал, что противовоздушная оборона в течение ноября 2025 года уничтожила 9707 воздушных целей, которыми РФ атаковала Украину. Это были дроны, а также различные ракеты.

Также Силы обороны Украины принимают эффективные меры для снижения эффективности российских управляемых авиабомб. По данным военных, с сентября по ноябрь подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили до 100 вражеских корректируемых авиабомб (КАБ).