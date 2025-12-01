Почти три тысячи "Шахедов": Воздушные силы ВСУ назвали число уничтоженных за ноябрь целей РФ

Противовоздушная оборона в течение ноября 2025 года уничтожила 9707 воздушных целей, которыми РФ атаковала Украину. Это были дроны, а также различные ракеты.

В Воздушных силах ВС Украины рассказали, что за ноябрь 2025 было уничтожено 2939 ударных БПЛА типа Shahed, которыми Россия атаковала Украину, 361 разведывательный БПЛА и 6288 БПЛА других типов. А также "Кинжалы", "Калибры", "Искандеры" и другие ракеты.

Спасатели убирают обломок российской ракеты "Кинжал"

В общем противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 9707 воздушных целей:

11 аэробаллистических ракет Х-47 М2 "Кинжал";

51 крылатую ракету Х-101;

15 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";

20 крылатых ракет "Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

19 крылатых ракет "Искандер-К"

2939 ударных БпЛА типа Shahed;

361 разведывательный БпЛА;

6288 БпЛА других типов.

Также сообщили, что авиацией Воздушных Сил в течение ноября было совершено 368 самолето-вылетов, в частности:

около 200 — на истребительное авиационное прикрытие;

более 70 — на огневое поражение и авиационную поддержку войск.

"В ноябре 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено около 400 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", резюмировали в сообщении.

