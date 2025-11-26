"Почти 100% сбитие": пилот ВСУ показал работу Mirage 2000 во время воздушной атаки (видео)

Украинский летчик рассказал об эффективности французских истребителей Mirage 2000 в защите неба от атак ВС РФ. По его словам, самолет сбивает до 98% вражеских беспилотников, но ему не хватает оружия более дальнего диапазона действия.

Видео о французских истребителях Mirage 2000, снятое на оперативном аэродроме, опубликовала пресс-служба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины 26 ноября. Пилот, позывной которого не раскрывается, рассказал, что ранее пилотировал Су-27, а теперь освоил французский самолет, и он произвел на него положительное впечатление. Обучение проходило во Франции в течение полугода.

"Нас научили пилотировать, применять оружие на самолете со сдвоенным управлением Mirage 2000B. Далее пересели на одноместный самолет — именно этот, на котором я сейчас нахожусь", — рассказал пилот в видео.

По его словам, эффективность сбития российских дронов на Mirage 2000 составляет 98%. На борту также отмечено шесть сбитых российских крылатых ракет Х-101, однако это лишь половина: еще столько же необходимо дорисовать, поскольку на оперативных аэродромах пилоты не имеют с собой трафаретов.

Летчик отметил, что ВС ВСУ нужно получать больше новых самолетов и вооружения, чтобы иметь возможность противостоять российскому нашествию.

"По моему мнению и по мнению моих товарищей на этом самолете не хватает вооружения более дальнего диапазона действия. Что-то среднее между эффективностью и дешевизной, чтобы мы могли в достаточном количестве бороться со средствами воздушного нападения противника", — пояснил пилот.

Украинский военный признался, что мог бы пересесть на другой французский истребитель — Rafal — если партнеры обеспечат его поставки ВСУ, поскольку самолет той же страны будет проще научиться пилотировать. Однако если ему предложат американский F-16 или шведский Gripen, он также охотно пересядет на эту технику.

Авиационный техник в свою очередь рассказал, что россияне постоянно пытаются уничтожить украинские самолеты.

"Крайняя боевая работа у нас проходила под обстрелами: "Шахеды", ракеты, но к счастью мы успели вывезти технику и сохранить свои жизни", — сказал военнослужащий.

Техник показал маркированный цветами украинского флага топливный бак, который часто путают с большой ракетой, а также собственно боевую часть — ракету Magic-2.

"Она очень эффективно себя проявила, почти 100% имеет сбитие", — отметил специалист.

Напомним, в феврале французский военный эксперт, специалист по аэронавтике Ксавье Тительман рассказывал о преимуществе переданных Украине "Миражей" над F-16. Он отметил, что французские самолеты на вооружении ВСУ способны бить по целям дальнобойными ракетами Scalp и Storm Shadow.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 24 октября сообщил, что его страна дает новые истребители Mirage и дополнительные ракеты "Астер" Вооруженным силам Украины.