"Майже 100% збиття": пілот ЗСУ показав роботу Mirage 2000 під час повітряної атаки (відео)

Український льотчик розповів про ефективність французьких винищувачів Mirage 2000 у захисті неба від атак ЗС РФ. За його словами, літак збиває до 98% ворожих безпілотників, але йому бракує зброї більш дальнього діапазону дії.

Відео про французькі винищувачі Mirage 2000, зняте на оперативному аеродромі, опублікувала пресслужба командування Повітряних сил Збройних сил України 26 листопада. Пілот, позивний якого не розкривається, розповів, що раніше пілотував Су-27, а тепер освоїв французький літак, і він справив на нього позитивне враження. Навчання проходило у Франції протягом пів року.

"Нас навчили пілотувати, застосовувати зброю на літаку зі здвоєним керуванням Mirage 2000B. Далі пересіли на одномісний літак — саме цей, на якому я зараз перебуваю", — розповів пілот у відео.

За його словами, ефективність збиття російських дронів на Mirage 2000 складає 98%. На борту також відмічено шість збитих російських крилатих ракет Х-101, однак це лише половина: ще стільки ж необхідно домалювати, оскільки на оперативних аеродромах пілоти не мають із собою трафаретів.

Льотчик зазначив, що ПС ЗСУ потрібно отримувати більше нових літаків й озброєння, аби мати змогу протистояти російській навалі.

"На мою думку та на думку моїх товаришів на цьому літаку бракує озброєння більш дальнього діапазону дії. Щось середнє між ефективністю та дешевизною, щоб ми могли в достатній кількості боротися з засобами повітряного нападу противника", — пояснив пілот.

Український військовий зізнався, що міг би пересісти на інший французький винищувач — Rafal — якщо партнери забезпечать його постачання ЗСУ, оскільки літак тієї самої країни буде простіше навчитися пілотувати. Проте якщо йому запропонують американський F-16 чи шведський Gripen, він також залюбки пересяде на цю техніку.

Авіаційний технік своєю чергою розповів, що росіяни постійно намагаються знищити українські літаки.

"Крайня бойова робота в нас проходила під обстрілами: "Шахеди", ракети, але на щастя ми встигли вивезти техніку і зберегти свої життя", — сказав військовослужбовець.

Технік показав маркований кольорами українського прапора паливний бак, який часто плутають з великою ракетою, а також власне бойову частину — ракету Magic-2.

"Вона дуже ефективно себе проявила, майже 100% має збиття", — зазначив фахівець.

Нагадаємо, в лютому французький військовий експерт, фахівець з аеронавтики Ксав'є Тітельман розповідав про перевагу переданих Україні "Міражів" над F-16. Він зазначив, що французькі літаки на озброєнні ЗСУ здатні бити по цілях далекобійними ракетами Scalp та Storm Shadow.

Президент Франції Емманюель Макрон 24 жовтня повідомив, що його країна дає нові винищувачі Mirage і додаткові ракети "Астер" Збройним силам України.