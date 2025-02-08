"Бомбардувальні можливості": експерт розкрив перевагу переданих Україні "Міражів" над F-16

За словами французького військового експерта Ксав'є Тітельмана, якби Україна мала б таку ж кількість літаків-винищувачів як і зараз ще у 2023 році, то контрнаступ ЗСУ міг бути успішним, а проблем в енергетиці взагалі можна було б уникнути.

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Головною перевагою французьких винищувачів Mirage 2000 над літаками F-16, які були передані Україні, полягає у тому, що "Міражі" можуть бити по цілях далекобійними ракетами Scalp та Storm Shadow. Про це в коментарі "Укрінформу" розповів французький військовий експерт, фахівець з аеронавтики Ксав'є Тітельман.

"Літаки були модифіковані, щоб бути здатними запускати крилаті ракети Scalp/Storm Shadow. Сьогодні це можуть робити лише старі винищувачі Су-24… Тож той факт, що Повітряні сили України тепер матимуть ширшу базу, означає, що вони примножать свій ударний потенціал", — сказав Тітельман.

За його словами, передані Україні "Міражі" отримали "бомбардувальні можливості", яких не мали, перебуваючи на озброєнні французької армії.

Експерт також зауважив, що французькі винищувачі допоможуть Україні "рятувати життя", як це вже роблять його американські аналоги F-16.

"Якщо ви подивитеся на рівень перехоплення російських крилатих ракет починаючи з липня, то він зріс на 20 процентів: з 60 відсотків перехоплених ракет українці піднялись до 80 відсотків", — зазначив Тітельман.

Він також підкреслив, що якби Збройні сили України мали таку ж кількість літаків-винищувачів як і зараз ще у 2022 році, то контрнаступ ЗСУ 2023 року міг би завершитися успіхом, а проблем в енергетиці взагалі можна було б уникнути.

"У той день, коли ми зможемо мати український флот з 30-40-50 літаків, вони зможуть робити більше. Тоді вони зможуть виходити і перехоплювати російські літаки, не давати їм скидати свої планерні бомби, які призводять до страшних руйнувань", — наголосив Тітельман.

Нагадаємо, 7 лютого експерт Анатолій Храпчинський розповів, як застосовуватимуть винищувачі "Міраж" в Україні.

6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.