Прикриватимуть F-16 і не тільки: експерт розповів, як застосовуватимуть винищувачі "Міраж"

За словами Анатолія Храпчинського, французькі літаки допоможуть Україні завдавати ударів по ворожій території та тимчасово окупованого Криму.

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Французькі винищувачі Mirage 2000, які отримала Україна, можуть прикривати інші літаки-винищувачі F-16, а також прикривати українську піхоту під час наземних операцій. Про це в інтерв'ю "Громадському радіо" заявив експерт та заступник директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський.

"Потрібно розуміти, що це щось на зразок наших Су-24. Вони мають озброєння з можливістю завдавати удари як по наземних, так і по повітряних цілях. Дві 30-міліметрові гармати, які є на борту, можуть працювати на відстані до двох тисяч метрів", — сказав Храпчинський.

Він пояснив, що літаки одного типу, як-от Mirage, загалом не вирішують проблем, але в комплексі з використанням винищувачів F-16 та літаків дальнього радіолокаційного виявлення можна вирішити низку питань щодо отримання паритету в повітряному просторі.

На думку Храпчинського, винищувачі F-16 можуть прикривати винищувачі Mirage під час наземних операцій. Він наголосив:

"Додатково ми кажемо, що в нас будуть літаки дальнього радіолокаційного виявлення Saab, які будуть надавати вказівки й у реальному часі бачитимуть, що відбувається на відстані до 600 кілометрів. Де розгорнуті засоби ППО, РЕБ. Де і які засоби ураження розміщені на території ворога. Вони можуть надавати такі цілевказівки, щоб вже можна було відпрацьовувати або з-під крила F-16, або з Mirage, або з наших "МіГів" чи "Сушок", — зазначив експерт.

За його словами, наразі ні Україна, ні Росія не мають паритету в повітряному просторі на лінії бойового зіткнення, оскільки обидві сторони активно застосовують засоби РЕБ. Водночас Mirage суттєво збільшать потенціал України щодо завдання ударів по ворожій території або по території тимчасово окупованого Криму, адже ракети класу "повітря-повітря", які використовує цей літак можуть долати відстань у 100 кілометрів.

Храпчинський також наголосив, що Україна може отримати загалом до 40 літаків такої модифікації.

Нагадаємо, 6 лютого міністр оборони Франції Себастьян Лекорню повідомив, що Україна отримала перші французькі винищувачі Mirage 2000.

У жовтні 2024 авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив, навіщо ЗСУ французькі винищувачі Mirage 2000.