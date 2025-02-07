Будут прикрывать F-16 и не только: эксперт рассказал, как будут применять истребители "Мираж"

По словам Анатолия Храпчинского, французские самолеты помогут Украине наносить удары по вражеской территории и временно оккупированному Крыму.

Related video

Французские истребители Mirage 2000, которые получила Украина, могут прикрывать другие самолеты-истребители F-16, а также прикрывать украинскую пехоту во время наземных операций. Об этом в интервью "Громадському радіо" заявил эксперт и заместитель директора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский.

"Нужно понимать, что это что-то вроде наших Су-24. Они имеют вооружение с возможностью наносить удары как по наземным, так и по воздушным целям. Две 30-миллиметровые пушки, которые есть на борту, могут работать на расстоянии до двух тысяч метров", — сказал Храпчинский.

Он пояснил, что самолеты одного типа, например Mirage, в целом не решают проблем, но в комплексе с использованием истребителей F-16 и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения можно решить ряд вопросов по получению паритета в воздушном пространстве.

По мнению Храпчинского, истребители F-16 могут прикрывать истребители Mirage во время наземных операций. Он подчеркнул:

"Дополнительно мы говорим, что у нас будут самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab, которые будут давать указания и в реальном времени видеть, что происходит на расстоянии до 600 километров. Где развернуты средства ПВО, РЭБ, где и какие средства поражения размещены на территории врага. Они могут предоставлять такие целеуказания, чтобы уже можно было отрабатывать или из-под крыла F-16, или с Mirage, или с наших "МиГов" или "Сушек", — отметил эксперт.

По его словам, сейчас ни Украина, ни Россия не имеют паритета в воздушном пространстве на линии боевого соприкосновения, поскольку обе стороны активно применяют средства РЭБ. В то же время Mirage существенно увеличат потенциал Украины по нанесению ударов по вражеской территории или по территории временно оккупированного Крыма, ведь ракеты класса "воздух-воздух", которые использует этот самолет могут преодолевать расстояние в 100 километров.

Храпчинский также отметил, что Украина может получить в целом до 40 самолетов такой модификации.

Напомним, 6 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Украина получила первые французские истребители Mirage 2000.

В октябре 2024 года авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил, зачем ВСУ французские истребители Mirage 2000.