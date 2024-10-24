"Зоопарк" в Воздушных силах: зачем ВСУ французские истребители Mirage 2000, — эксперт

По словам Валерия Романченко, украинские силы нуждаются в носителях крылатых ракет Storm Shadow/SCALP-EG. Поэтому "миражи" станут запасным вариантом, если закончатся Су-24.

Related video

Украина должна получить французские истребители Dassault Mirage 2000 и пополнить, таким образом, свой парк иностранных боевых самолетов. В связи с этим авиационный эксперт Валерий Романченко в эфире телемарафона ответил на ряд вопросов, связанных с особенностью эксплуатации французских машин и их значении в текущих условиях российско-украинской войны.

Причина приобретения истребителей Mirage

По словам эксперта, "зоопарк" в воздушных силах — это явление скорее негативное, поскольку разнообразие боевой техники значительно усложняет эксплуатацию самолетов и их техническое обслуживание. Однако для украинских ВС, по мнению Романченко, этот шаг вынужденный.

"На каждый тип самолета нужна отдельная инфраструктура, но если на танкиста работают семь–восемь человек, то на летчика работают 20–30 человек, если взять весь персонал, который задействован — это ремонтники, и поставщики запасных частей. Но что делать, ведь нам нужен носитель ракет", — пояснил эксперт.

Романченко отметил, что на данный момент Воздушные силы ВСУ имеют единственный носитель крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG — это модернизированные Су-24, в то время как поставленные F-16 не приспособлены для такого типа вооружения.

"Собственно для этого мы и берем "миражи". И хотя все говорят о нем как об истребители Mirage 2000-5, но сами французы сказали, что будут дорабатывать их как носителя ракет SCALP. Mirage 2000D для нас будут запасным вариантом, если закончатся Су-24", — отметил эксперт.

На что повлияют самолеты

Обсуждался и вопрос влияния французских истребителей на ситуацию на украинских фронтах. В частности, был поднят вопрос о количестве поставляемых машин и их значение в контексте боевой авиационной единицы. Романченко считает, что первые самолеты повлияют на ситуацию, как и первые шесть машин F-16.

"Ознакомление с районами боевых действий и приспособление самолета в боевых условиях, и ничего больше. Всего планируют поставить 12 самолетов", — сказал эксперт.

Напомним, 8 октября министр обороны страны Себастьян Лекорню анонсировал передачу Украине многоцелевых истребителей четвертого поколения Mirage 2000 в первом квартале 2025 года.

Позже издание Forbes уточнило, что Воздушные силы ВСУ могут получить первые самолеты в конце апреля следующего года. При этом они будут оснащены крылатыми ракетами SCALP-EG и управляемыми бомбами AASM Hammer.